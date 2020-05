Maxime Aubry, vétéran du Bataillon du Pacifique, fête ses 103 ans

Maxime Aubry, doyen de Faa'a et surtout vétéran du Bataillon du Pacifique, a fêté ses 103 ans, ce vendredi 29 mai. Entouré de sa famille, en toute intimité, mais toujours aussi souriant, Maxime Aubry a pu souffler ses bougies, après les deux mois de confinement qui l'avaient isolé de ses proches.

HT, LGT •

Maxime Aubry, vétéran du Bataillon du Pacifique, fête son 103ème anniversaire, ce vendredi 29 mai, entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. "C'est un soulagement car, pendant le confinement, il n'y avait que ma soeur qui habite ici et moi, confie l'une de ses filles. Plus de kiné, plus de massage...Il n'y avait que l'infirmière qui venait pour lui. Et là, on peut se retrouver entre frères et soeurs."Né le 29 mai 1917 à Faa’a, Maxime Aubry, faisait partie du, répondant à l'appel du Général de Gaulle pour combattre durant la seconde guerre mondiale, avec les forces françaises libres. Ses souvenirs de guerre sont d'ailleurs rassemblés dans son garage.En 1942, le Tahitien embarque à bord du Chevreuil, en tant que fusillier marin. C'est la première fois qu'il quitte Tahiti. Deux de ses frères, Eugène et Abel, l'attendent en France pour partir à la guerre.Maxime Aubry revient à Tahiti en 1946 avec le grade de quartier-maître de deuxième classe.Elevé au rang de Chevalier de la Légion d'honneur, il reste persuadé que la guerre reste une atrocité.Maxime Aubry est aussi, à 103 ans, le. Père de 12 enfants, grand-père de 26 mootua, 43 hina et 6 hinarere (et deux à venir cette année). Lors d'un reportage réalisé à l'occasion de ses 101 ans, il nous avait confié le secret de sa longévité : sortir, "faut vivre, sortir, apprécier la nature ! »Ils sont quatre tamarii volontaires encore en vie : Maxime Aubry (103 ans), Starr Teriitahi (96 ans), Matthew Turner Chapman (98 ans) et Ari Wong Kim (96 ans).