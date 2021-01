Pamatai : une attaque de chiens fait trois victimes, dont deux graves

Ce vendredi 22 janvier, trois personnes ont été blessées après avoir été attaquées par trois pitbulls, à Pamatai. Selon nos informations, deux des victimes ont été blessées gravement et ont été transportées à l'hôpital.

Ce vendredi matin, trois pitbulls ont attaqué trois personnes, toutes âgées de la soixantaine. Les faits se sont déroulés à Pamatai. Deux des victimes ont été blessées graves, elles ont été transportées à l'hôpital. La troisième personne a, elle, eu des blessures qui n'ont pas nécessité une hospitalisation.

Ces personnes étaient dans leur jardin quand les chiens, qui appartiennent au voisin, les ont attaquées. Travaillant non loin, ce sont les jardiniers qui sont intervenus pour aider les victimes. Les pompiers et gendarmes ont été alertés et sont intervenus sur place.

Cette attaque n'est pas la première. En effet, un des chiens mis en cause aujourd'hui avait déjà été impliqué dans une attaque il y a environ un an. Cette histoire n'est pas sans rappeler le décès d'une femme de 87 ans en mai dernier, à Pirae, suite à l'attaque d'au moins cinq chiens.

