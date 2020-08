Sécurité des cuves de Motu Uta : le syndicat Aro Porinetia-O oe to oe rima saisit le Président de la République

Jeudi 6 août, Mahinui Temarii, secrétaire général du syndicat Aro Porinetia-O oe to oe rima et de la fédération des syndicats des travailleurs de la manutention portuaire a écrit au Président de la République l'alertant sur le risque des cuves de Motu Uta, "des bombes dans la ville".

LGT •

Le syndicat Aro Porinetia-O oe to oe rima et la fédération des syndicats des travailleurs de la manutention portuaire, par la voix de leur secrétaire général, Mahinui Temarii, tirent la sonnette d'alarme.Jeudi 6 août,, Emmanuel Macron, en tant que "garant de la sécurité" pour l'alerter sur le risque des cuves de Motu Uta."Les images [de l'explosion du 4 août à Beyrouth] ont malheureusement beaucoup de chance de se reproduire à Papeete. [...] Papeete concentre les stocks d'hydrocarbure, de gaz,(soit 1/3 du total en Polynésie) en comptant les communes adjacentes de Faa'a, commune aéroportuaire, et de Pirae.en position de décollage ou d'atterrissage. Des discussions techniques de sécurité depuis des années entre différents partenaires (Etat, Pays, entreprises, partenaires sociaux) ont eu lieu pour aboutir à un déplacement de ces bombes ambulantes à quelques mètres en arguant qu'il n'y aura qu'une faible probabilité derisque."Mahinui Temarii demande des solutions pour. "Vous êtes le garant de la sécurité de notre population en Polynésie Française et nous comptons sur vous afin que ces images à Beyrouth et à Toulouse ne se produisent pas à Papeete."Mahinui Temarii rappelle que des réunions ont effectivement lieu depuis plus de 20 ans à ce sujet. Dans notre reportage diffusé jeudi 6 août , Patrick Moux de Pacific Petroleum, assurait que "les hydrocarbures n'explosent pas, ils brûlent." Mahinui Temarii refuse de minimiser le risque : "même si ça ne 'que' brûler, il n'y a plus de hangar de stockage pour l'arrivée des bateaux. Et les pipelines qui vont jusqu'à l'aéroport de Tahiti-Faa'a !Non merci !"Pour l'heure, Gaz de Tahiti n'a pas donné suite à nos demandes d'interviews.