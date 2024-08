2ème étape du Aircalin Tahiti Master Tour : Deux titres pour Hira Teriinatoofa

Après les Jeux Olympiques, les compétitions locales ont repris avec notamment le deuxième tour du Aircalin Tahiti Master Tour les 24 et 25 août à Taharuu. Réservé aux surfeurs de plus de 35 ans, ce championnat a vu 104 licenciés s'affronter, dont d'anciennes gloires du surf polynésien.

Le Papara Surf Club en étroite collaboration avec la Fédération tahitienne de surf a organisé le deuxième tour du Aircalin Tahiti Master Tour ce week-end à Papara. Une compétition dédiée à tous les surfeurs licenciés de plus de 35 ans, pour leur permettre d'évoluer dans un championnat dédié. Il a débuté sous le soleil samedi et s'est terminé avec un ciel plus nuageux dimanche mais toujours dans la joie et la bonne humeur. La buvette installée sur la plage proposait du poisson cru à la grecque aux athlètes ainsi que des goodies.

104 surfeurs se sont affrontés dans dix catégories différentes (surf, kahuna, bodyboard, longboard, kneebord et stand up paddle). Parmi eux, des noms bien connus du milieu, à l'exemple de Hira Teriinatoofa, qui s'est imposé en Master 16 ainsi qu'en Grand master. Il détrône Teiva Mare, victorieux lors du premier tour, cette fois éliminé en demi-finale. On retrouve aussi Pascal Luciani qui s'est illustré en surf Grand Kahuna des plus de 50 ans et Steven Pierson qui arrive premier en bodysurf. En longboard, le favori Heifara Tahutini remporte la compétition.

Retrouvez tous les résultats ici.

Le doyen de ce championnat était absent pour ce deuxième tour... Il s'agit de Philippe Klima, 70 ans !