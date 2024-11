Baleines : trois infractions constatées cette saison, prudence en ce dernier week-end d'observation des cétacés

Alors qu'une baleine juvénile a perdu la vie il y a peu des suites d'une grave blessure causée par un bateau, la saison d'observation des baleines touche à sa fin. Jusqu'ici, la brigade nautique de la gendarmerie n'a relevé que trois infractions et veillait encore au respect de la réglementation ce samedi 09 novembre.

La saison d'observation des baleines prend fin le 11 novembre cette année. La brigade nautique de la gendarmerie était sur le plan d'eau ce samedi pour veiller au respect de la réglementation : "pour les particuliers comme pour les professionnels, dès lors que l'on rentre dans une zone de trois cents mètres, on doit réguler sa vitesse à trois nœuds et on ne peut pas rentrer dans un périmètre de cent mètres. Les prestataires doivent avoir à leur bord un maximum de douze individus avec un bateau et un guide agréé" rappelle le commandant Christophe Da Silva.

Ces règles vont changer dès le 1er décembre 2024, selon un arrêté publié en avril dernier. Pour respecter le sanctuaire qu'est la Polynésie depuis 2002, "il a été choisi d'apporter plus de confort à la baleine pour son repos et sa reproduction. On autorisera que trois prestataires dans le périmètre des cent mètres de la baleine. Les particuliers ne pourront pas s'approcher à moins de trois cents mètres. Les prestataires ne pourront venir qu'avec un groupe de sept dont le guide" entre autres, précise le Commandant de la brigade nautique de Papeete.

Bilan des gendarmes cette saison : trois infractions relevées sur des prestataires n'ayant pas respecté les règles d'observation des cétacés. La grande majorité des professionnels n'a donc pas franchi les limites. Mais on se rappellera de l'événement malheureux qui a marqué la saison et suscité l'émoi à l'international : le décès d'une baleine juvénile baptisée Sweet girl.

La prévention est essentielle pour sauvegarder ces majestés de la nature.