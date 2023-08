Comptes de campagne : "il ne faut pas précipiter les choses", tempère Antony Géros

Oscar Temaru risque d'écoper d'une peine d'inéligibilité si les irrégularités relevées dans ces comptes de campagne sont confirmées. Ce jeudi, Antony Géros a assuré "[qu'il] ne faut pas précipiter les choses [...] nous ne sommes pas étonnés du tout".

SL/LG •

C'est une information révélée par nos confrères de La Dépêche de Tahiti : de nombreuses irrégularités ont été relevées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans les comptes du Tavini lors des élections territoriales 2023.

"La commission est susceptible de rejeter vos comptes de campagne" a fait savoir Pierre Bannier, le rapporteur de la commission, par lettre recommandée en date du 12 juillet dernier.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est chargée de contrôler les dépenses de campagne et le financement des partis politiques. Elle vérifie les factures, les justificatifs, la provenance des recettes et les plafonds. L'Etat rembourse une partie de frais de campagne, lorsque les candidats dépassent 5% des voix.

Dans les comptes de campagne du Tavini, la CNCCFP relève, entre autre, l'absence de justificatifs, l'absence d'originaux de factures et du RIB du mandataire financier et le don de 500 000 Fcp de la part de Mike Cowan, contraire au code électoral.

"Il ne faut pas précipiter les choses, tempère Antony Géros, président de l'Assemblée de Polynésie. Ce sont des courriers échangés entre la tête de liste et l'agent instructeur de la commission des comptes de campagne. [...] Tout le monde a eu sa lettre ! Nous ne sommes pas étonnés du tout des questions qu'ils posent. Et pour la plupart, ce sont des pièces qui n'ont pas été communiquées, alors qu'elles ont été communiquées. Ce sont des justifications de dépenses supplémentaires par rapport aux justifications déjà amenées..." Quant au don de Mike Cowan, gérant d'une salle de sport et osthéopathe, Antony Géros explique : "En Polynésie, un texte du code de commerce, dans les entreprises unipersonnelles, le patenté peut avoir un compte personnel qui est le compte de l'entreprise aussi."

Déjà irréguliers en 2018

Si les comptes de campagne sont rejetés pour irrégularités, la commission peut saisir le juge de l'élection et transmettre les documents au procureur.

C'est déjà ce qui était arrivé à Oscar Temaru à l'issue des territoriales de 2018. Ses comptes ayant été jugés irréguliers, "faute de justifier de l'origine de près de 70% des recettes comptabilisées en produits divers correspondant à une somme de 2 617 800 Cfp." Oscar Temaru avait écopé d'un an d'inéligibilité, perdant son siège à l'Assemblée.