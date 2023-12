Dépôt de gaz à Hitiaa : trois cuves de stockage sont arrivées, le projet en passe de voir le jour

Le projet du groupe Moux avance. Alors que la première pierre du dépôt de gaz de Hitiaa a été posée le 17 mars 2023, trois cuves de stockage destinées au site sont arrivées par cargo le 12 décembre.

Mereini Gamblin avec communiqué •

Le cargo UHL Fortune est arrivé mardi 12 décembre avec à son bord trois cuves prochainement installées sur le site de stockage de Hitiaa. Ce projet, au profit de Mana Ito, une filiale du groupe Albert Moux, devrait inclure : un dock de réception des hydrocarbures en bord de mer et une partie stockage et conditionnement de gaz de pétrole liquéfié -en l'occurence du butane et du propane- côté montagne. Le groupe Moux a mis trente ans pour réussir à poser la première pierre et devenir le premier concurrent de Gaz de Tahiti.

L'unité permettra le stockage de 3 000 tonnes de gaz avec 40 emplois à la clé. Si ce projet ambitieux a suscité quelques inquiétudes de la part des habitants de la commune, il est bel et bien en ordre de marche. En témoigne l'arrivée de ces cuves bientôt sur site.

Construites en Europe, elles suivent bien les normes de sécurité les plus strictes, assure le groupe Moux dans un communiqué. Chargées mi-novembre sur le cargo, elles ont emprunté le détroit de Magellan au sud de la Patagonie. Après un passage administratif à Papeete, les cuves seront livrées à Hitiaa en fin de cette semaine à bord du navire Tahiti Nui 8 de la flottille administrative de la Polynésie française.

Les 3 cuves en quelques chiffres :

Longueur de 45 mètres

Diamètre de 8,5 mètres

Poids unitaire de 420 tonnes

Et capacité de stockage de 1000 tonnes chacune

Dans son communiqué, Mani Ito "remercie à nouveau le Gouvernement de la Polynésie française, les directions administratives du Pays, les services du Haut-Commissariat, ainsi que toutes les parties prenantes du projet qui ont permis la venue de ses cuves. Cette arrivée marque une phase importante et décisive du chantier de construction du nouveau centre de stockage de Hitiaa."

La mise en service du dépôt de gaz est prévue pour 2024.