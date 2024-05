ÉDUCATION. Moorea : bientôt des classes de seconde au collège de Afareaitu

Le ministre de l'Education était invité sur notre plateau lundi 6 mai. Il a expliqué les raisons de la suspension du projet de construction d'un lycée polyvalent à Opunohu et annoncé la mise en place de classes de seconde dans la cour du collège de Afareaitu.

Le lycée polyvalent de Moorea devait se faire sur le site en contrebas du lycée agricole d’Opunohu. Une extension de l'établissement déjà existant, mêlant des enseignements agricoles et des cours dispensés en filière général et technologique... "Un projet enthousiasmant" tel que l'expose le ministre, et une alternative pratique pour les lycéens de Moorea, contraints de se rendre à Tahiti tous les jours ou de s'inscrire à l'internat.

La pose de la première pierre a été effectuée par le gouvernement Fritch. Mais depuis, plus rien. Aux prémices du projet, le coût du chantier était estimé à 3.116 milliards xpf (2016). Trop ambitieux peut-être car le projet est resté au stade de promesse... Avec le temps, son coût a plus que doublé, après le covid et l'explosion des prix dans le bâtiment. Le montant du projet a été réévalué à 8,800 milliards xpf en mai 2023, selon Ronny Teriipaia, ministre de l'Éducation.

"On a suspendu le projet pour l'instant" regrette-t-il, sans toutefois l'abandonner. Il admet néanmoins qu'il faudra encore attendre au moins cinq avant de concrétiser ce projet et annonce la création de classes de seconde au collège d'Afareaitu, pour la rentrée d'août 2025. Il a également évoqué la rénovation probable de l'internat du lycée agricole, afin d'améliorer les conditions d'études des élèves.