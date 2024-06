EDUCATION. Nouveaux horaires à la rentrée scolaire d'août

Dans un communiqué diffusé ce vendredi matin à l'ensemble des médias, la Présidence annonce les nouveaux horaires des écoles du premier degré, applicables dès la prochaine rentrée scolaire d'août 2024.

Polynésie La 1ère avec communiqué de la Présidence •

Suite à la consultation publique réalisée en mars dernier, portant sur la réforme des rythmes scolaires, le gouvernement a publié ce matin un communiqué annonçant ces nouveaux horaires pour les écoles du premier degré et applicables dès la prochaine rentrée scolaire.

Dans son communiqué, la Présidence précise que : Ces changements ont été élaborés en consultation avec divers acteurs de la communauté éducative, y compris les enseignants, les parents d’élèves, les associations de parents et les représentants des autorités locales. Cette approche collaborative a permis d’identifier les besoins spécifiques et d’y répondre de manière appropriée.

L’objectif principal de cette révision est d’adopter une approche plus équilibrée et holistique de l’éducation, en assurant un temps suffisant pour l’apprentissage tout en permettant aux élèves de bénéficier de pauses adéquates pour leur repos et leur épanouissement personnel.

Les impacts positifs attendus :

• Amélioration de la concentration et de la rétention des connaissances : En structurant mieux la journée scolaire, les élèves pourront aborder chaque matière avec une attention renouvelée.

• Réduction de la fatigue : Des pauses plus longues permettant aux élèves de se reposer et de se ressourcer, réduisant ainsi la fatigue et le stress.

• Encouragement à des activités périscolaires : Les nouveaux horaires offrent des créneaux supplémentaires pour les activités sportives, culturelles et artistiques, contribuant ainsi au développement global des élèves.

Consultez ci-dessous les nouveaux horaires des écoles du premier degré pour la rentrée d'août 2024, par commune.