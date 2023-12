Fin de grève pour le fournisseur d'électricité à Moorea

L'Epic Te ito rau no Moorea n'est plus en grève. Le gestionnaire d'électricité de l'île sœur était impacté par le mouvement social depuis le 27 novembre.

P-E.Garot / M.Gamblin •

Les négociations se sont achevées en milieu d’après-midi samedi 2 décembre entre la direction et le syndicat CSIP. Une dizaine de salariés étaient en grève depuis le 27 novembre, sur les 23 employés que compte l’établissement.

Les huit points de revendications portaient essentiellement sur l’application de l’accord collectif sur certaines primes et la programmation de formations sécurité liées au métier d’électricien. "Le plus important c'est la sécurité" ainsi que le "respect des accords" nous avait confié Patrick Taaroa, le représentant de la CSIP, lors des négociations mardi dernier. Il avait également souligné un manque de renfort : "on a toujours pas d'embauche, [notamment] en maintenance. On demande un renforcement, ce qu'ils avaient à l'époque d'EDT. On est obligés de faire une grève pour avoir ce confort. La commune était d'accord, mais ça traîne."

Le même jour, la direction nous avait indiqué que "l'EPIC s'engage à oeuvrer dans le sens attendu. On est d'accord depuis le début".

Depuis, la situation s'est arrangée à l'EPIC, qui a repris la gestion de l'électricité le 1er janvier 2023. La grève est finie et l’agence commerciale rouvrira normalement lundi.