L'endométriose dans le sport, thématique du nouveau film de Mathilde Zampieri et Elia Merlot

Mathilde Zampieri continue son bout de chemin dans le cinéma en métropole à la prestigieuse école Kourtrajmé, après avoir laissé de côté le windsurf. Fin février, la jeune femme originaire de Raiatea assistait à la cérémonie des César...et bouclait le tournage de son deuxième film avec Elia Merlot.

Mereini Gamblin •

Quatre mois après son passage au TCL Chinese Theatres à Hollywood pour la projection de son court-métrage Deux Sœurs, la voilà sur le tapis des César pour représenter Kourtrajmé...à quelques sièges des plus grands acteurs et réalisateurs français, voire même du monde. Mathilde n'en revient toujours pas. De Raiatea aux César, "c'est tellement symbolique" dit-elle émue.

À la cérémonie, Mathilde pose au côté d'Elia Merlot, sa nouvelle camarade de classe, comédienne et réalisatrice originaire du Val-de-Marne en banlieue parisienne. Être arrivées jusque-là signifie beaucoup pour elles. Elles font leurs premiers pas dans le monde merveilleux du septième art... Les deux jeunes femmes viennent justement de boucler le tournage de leur court-métrage intitulé Arène, qu'elles vont présenter en concours. Il s'agit de la troisième œuvre de Mathilde après Deux Soeurs, et sa série Tik Tok The End of Us en collaboration avec l’influenceuse Jessica Errero.

Le thème du film

Dans Arène, les deux réalisatrices abordent la problématique des menstruations dans le sport. Une thématique engagée après celle de la transphobie dans Deux Soeurs... "ce n'est pas fait exprès mais c'est vrai que ça m'inspire quand il y a un vrai sujet derrière" nous dit Mathilde. C'est en effet un sujet singulier mais qui toucherait un certain nombre d'athlètes femmes. Des femmes qui ont appris à taire leurs difficultés et s'adapter... Dans le casting : Kalissa Houicha, Edouard Montoute, Adrienne Danna et Tekeani Bonno.

Tekeani Bonno dans Arène. • ©Mathilde Zampieri

L'idée vient d'Elia, qui veut embarquer Mathilde dans l'aventure. "Quand les femmes ont des règles douloureuses, on leur propose généralement la pilule, c'est incroyable qu'on ait que ça à leur proposer, d'autant que des études ont montré que la pilule pouvait être à l'origine de certains types de cancer !" s'insurge-t-elle.

Évidemment, elle ne tarde pas à convaincre notre ex-championne de windsurf junior. Le duo fonctionne à merveille. Chacune apprend de l'autre, Elia étant davantage portée par le jeu d'acteurs et Mathilde par la réalisation. "Il n'y avait aucune rivalité entre nous et on s'est poussées vers le haut" confie Mathilde.

Sur le tournage du film Arène. • ©Mathilde Zampieri

Arène est actuellement en post-production tandis que son premier court-métrage Deux Sœurs, va être diffusé au cinéma dans le cadre de la Tahiti Pride Week, les 06 et 08 mars.

Mathilde réfléchit déjà à un autre projet de film sur les Femmes en Polynésie, une bonne excuse pour faire découvrir le fenua à Elia en avril prochain...