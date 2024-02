Météo : dépression probable à partir de dimanche

Une vaste zone située à l’ouest du Pays devient progressivement favorable à la naissance de systèmes dépressionnaires tropicaux. Le phénomène atteindra la Polynésie dimanche. Les autorités locales sont en alerte.

On le savait : avec le retour d'El Niño fin 2023, les conditions météo deviennent instables. D'autant que le phénomène est plus fort cette année, augmentant le risque cyclonique (déjà présent en saison chaude). Fortes pluies, records de température et parfois...événements climatiques intenses s'y ajoutent. Le haut-commissariat a alerté la population mercredi soir, sur l'arrivée d'un système dépressionnaire sur le Pays dimanche 4 février.

Cette zone se trouve encore à plusieurs milliers de kilomètres à l’ouest de la Polynésie française. À cinq jours de son arrivée, le risque de dépression tropicale reste hypothétique mais les prévisionnistes surveillent le phénomène de très près. La météo annonce pour l'heure de fortes pluies et de violentes rafales de vent, principalement sur l'archipel de la Société et des Australes.

Prévisions Météo France au 31 janvier 2024. • ©Polynésie la 1ère / Mirko Vanfau

"On aura une zone qui va progressivement glisser vers l'est, et va surtout être du mauvais temps qu'on a prévu à partir de dimanche jusqu'à la semaine prochaine. On réactualise nos bulletins tous les jours. Il faudra rester informés et bien suivre ce que va dire Météo France. Il n'y a pas vraiment d'épisodes de houle attendus mais surtout des pluies fortes, des rafales de vent et des orages" confirme Thierry Dupont, responsable des prévisions chez Météo France Polynésie.

Thierry Dupont, responsable des prévisions chez Météo France - Polynésie, désigne la zone potentiellement dépressionnaire qui se dirige vers la Polynésie. • ©Polynésie la 1ère / Mirko Vanfau

Les bateaux de plaisance vont donc peut-être devoir larguer les amarres. Comme l'Ultimate, qui accoste à la même place, à la marina Taina, depuis 13 ans. L’équipage de ce bateau de pêche sait quoi faire en cas de phénomène climatique trop intense…

Si ça se confirme, on va devoir bouger le bateau. Il est particulièrement exposé au vent et à la houle ici. Il y a quelques années des vagues se sont infiltrées dans le restaurant juste là…dans ces moments-là c’est compliqué de sécuriser le bateau. Tom Francis - Capitaine du bateau

Dans cette marina de Punaauia, 896 bateaux sont concernés. Le maître de quai, Henri Kosake, veille au grain et les propriétaires des embarcations sont avertis. “S’ils peuvent quitter le poste c’est la solution. Sinon, pour ceux qui ne peuvent pas, on demande de renforcer les amarres, vérifier leurs bateaux, que tout marche comme les pompes de cale etc.”, souligne-t-il. En revanche, la responsabilité de la marina s'arrête à la location de la place. En cas de casse pour ceux qui ont choisi de laisser leur bateau sur place, il faudra assumer les pertes.

Cette saison, les alertes météo sont particulièrement fréquentes...sur terre comme en mer, les Polynésiens sont plus ou moins prêts même s'ils espèrent voir durer le beau temps. Comme Milton Laughlin, responsable du fare vaa de Faaa, qui est heureux de retrouver chaque semaine, les enfants qui s'entraînent avec lui sur le plan d'eau, en pirogue ou en kayak. Il fait confiance à la météo.

Quant aux températures, il va falloir prendre son mal en patience. Elles atteignent 32 degrés celsius, à deux degrés du record en Polynésie, selon météo France. Mais c'est surtout le taux d'humidité, évalué à 80% minimum, qui rend le climat lourd. "On a une sensation d'inconfort. C'est lié à un air équatorial qui touche la Polynésie. Ce n'est pas inhabituel en janvier mais c'est asez typique des El Niño forts. Au lieu d'avoir une sensation d'inconfort de 11h à 15h, on a des sensations d'inconfort avec des périodes très chaudes, très humides qui vont de 7h du matin à 21h le soir, donc peu de temps pour reposer notre corps" précise Thierry Dupont. C'est difficile...mais passager !

Pour rester informé, rendez-vous sur le site de Météo France.