Oscar Temaru relaxé dans l'affaire Radio Tefana : "une affaire d'État qui se termine"

Ce sont les mots de l'un des avocats d'Oscar Temaru. Thibaud Millet salue une décision qui était très attendue. Ce mercredi 18 septembre, la Cour de Cassation a confirmé la relaxe du leader indépendantiste des accusations de prise illégale d’intérêts dans l'affaire dite Radio Tefana.

"C'est une affaire d'État qui se termine avec une relaxe définitive et qui vient sanctionner une poursuite politique." Thibaud Millet, l'un des avocats du leader du Tavini, ne cache pas son soulagement face à cette décision de la Cour de cassation, une décision très attendue. "C'est évidemment un grand soulagement pour la défense d'Oscar Temaru de pouvoir tourner la page de cette affaire en étant définitivement innocenté."

Un soulagement aussi exprimé par l'autre avocat d'Oscar Temaru, Me David Koubbi. Sur son compte Facebook, ce ténor du barreau parisien a salué cette victoire après dix ans de procédure. "Le ministère public, au travers de cette “procédure politique”, a porté atteinte aux droits de la défense d’Oscar Manutahi Temaru, leader indépendantiste et fondateur du Tavini Huiraatira No Popora.-" a-t-il écrit.

Pour rappel en première instance en 2019, Oscar Temaru avait été condamné à six mois de prison avec sursis et à cinq millions de Fcfp d’amende. Vito Maamaatuaiahutapu, l’ancien président du conseil d'administration de la radio indépendantiste, à trois mois de prison avec sursis et à 1 million de Fcfp d’amende. Heinui Lecaill ancien président de l’association Radio Tefana avait lui été condamné à 1 mois de prison avec sursis et à 500 000 Fcfp d’amende. Enfin, une amende de 100 millions de Fcfp avait été prononcée contre Radio Tefana en tant que personne morale.

Un jugement annulé par la cour d’appel en mai 2023 qui avait, elle, prononcé une relaxe générale. Le parquet s'était alors pourvu en cassation. La Cour de cassation vient ainsi ce mercredi de confirmer définitivement la décision de la Cour d’appel de Papeete.

"Cette relaxe, le rejet de se pourvoi viennent donner raison au leader indépendantiste et à tout le combat de Radio Tefana. Cela vient confirmer qu'une radio en Polynésie française est en droit, même si elle est financée en partie sur fonds public, de dénoncer les conséquences des explosions nucléaires perpétrées par la France en Polynésie française, et sensibiliser la population aux droits de peuples à disposer d'eux-mêmes." Thibaud Millet - avocat d'Oscar Temaru

Tous les prévenus sont ainsi blanchis dans cette affaire après dix ans de procédure.