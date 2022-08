Papeete et le casse-tête des places de parking

Avant de retrouver les embouteillages quotidiens dès la rentrée, les automobilistes vivent une autre difficulté : le manque de parking à Papeete ! Tantôt payantes, tantôt gratuites, les places se raréfient. La mairie estime pourtant que les 5 000 places privées ou publiques suffisent...

TT / LM (MLMG) •

La capitale manque-t-elle de places de parking ? Les avis sont mitigés. Certains répondent oui, d'autres partagent l'avis de la commune. En effet, Charles Fong Loi adjoint au maire en charge des déplacements urbains en ville, pense qu'il y a trop de voitures par famille. Il appelle les conducteurs au civisme et conseille le covoiturage ou les transports en communs... Mais l'offre est malheureusement limitée, entre les horaires aléatoires et les destinations non desservies.

Papeete est dotée de 1 200 places de parking gérées par la mairie et 3 500 aux mains de sociétés privées. 650 autres places sont réservées aux deux-roues.

Récemment, le parking de la clinique Paofai est devenu payant, tandis que celui du TNAD un peu plus loin est désormais ouvert gratuitement au public.

Les 48 horodateurs de la ville rapportent près de 70 millions cfp chaque année au Pays.