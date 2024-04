Plan vigipirate renforcé: l'aéroport de Tahiti-Faa'a sous haute surveillance

Partager :

Vigilance maximale en France à quatre mois des jeux olympiques et après l’attaque terroriste dans une salle de concert à Moscou le 22 mars dernier ! Le plan “vigipirate” est relevé au plus haut niveau en France et appliqué en Polynésie. Exemple à l’aéroport où la police aux frontières veille au grain, même si la menace est minime.

Pierre Emmanuel Garot, Mereini Gamblin •

Passage obligé par les aubettes. Ces petites salles où les agents de la police aux frontières vérifient les papiers des voyageurs. Les 300 passagers en partance pour Paris suivent la procédure. Chaussures, sacs et appareils…direction les bacs. “Les contrôles se passent très bien. Ça va dans les détails. C’est pour ma sécurité, je suis rassurée.” lance Helma, à l'embarquement. “C’est essentiel pour la sécurité de majorer les dispositifs de sécurité notamment dans les aéroports, regarde ce qui s’est passé en Russie” précise une autre voyageuse. Les contrôles aux frontières nécessitent la même vigilance qu'à l'accoutumée. • ©P.1ère L'urgence attentat relevée au plus haut niveau L’attaque terroriste de mars en Russie inquiète la France. L’urgence attentat a donc été relevée au plus haut niveau et appliquée, de fait, en Polynésie française. Mais l’Europe est loin, et Tahiti est plutôt épargné. Le message est diffusé dans l’aéroport mais le dispositif est le même que d’habitude. Annonces de vigilance, patrouilles dans le hall et contrôles aux frontières. Objectif: sensibilisation, et les forces de l’ordre sont prêtes à réagir au quotidien. Il y a eu une seule alerte en 2023. “La procédure normale a été mise en place c’est-à-dire que le bagage est resté dans l’appareil d’imagerie radioscopique. Nous avons fait intervenir le NEDEX et au final il s’agissait uniquement d’un sèche-cheveux sans fil sur batterie, qui pour les agents de sûreté aurait pû être un agent explosif.” raconte Vaitiare Dupont, adjointe au chef de la police aux frontières en Polynésie française. Pour Vaitiare Dupont, adjointe au chef de la police aux frontières en Polynésie française, "il n'y a eu qu'une alerte au colis abandonné qu'on a dû faire exploser en 2023". • ©P.1ère Ce vendredi, comme la majeure partie du temps, les contrôles se sont déroulés sans encombre. Sauf peut-être la chaleur en descendant de l’avion... A l'embarquement, aucun détail de votre bagage n'échappe aux rayons X des agents de l'opérateur ADT. • ©P.1ère

Partager :