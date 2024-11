Raiatea : 'AITA, une course solidaire pour dire non aux violences faites aux femmes

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’association Vahine Orama no Raromatai organise une course solidaire baptisée 'AITA à Uturoa le vendredi 22 novembre 2024.

Vahine Orama no Raromatai a été créé il y a une dizaine d'années par un groupe de sages-femmes, confrontées quotidiennement aux violences faites aux femmes. Sans lien direct aujourd'hui avec l'association de Sandra Lévy-Agamy, plusieurs bénévoles s'activent à Raiatea pour venir en aide à toutes les victimes de violences, qu’il s’agisse de violences intra-familiale (VIF) ou de violences sexistes et sexuelles (VSS).

Une ligne d'écoute et un hébergement d'urgence à Raiatea

Devenue cette année association collégiale (c'est-à-dire qu'aucune hiérarchie n'existe entre ses membres), Vahine Orama no Raromatai met notamment à disposition du grand public une ligne d'écoute au +68987253232 et un hébergement d'urgence. En 2023, "six femmes ont été accueillies après avoir subi des violences" rapporte Romy, bénévole de l'association à Raiatea.

Aux Raromatai, le dernier féminicide remonterait au 14 juillet 2023. Une habitante de Tumaraa avait été évasanée au CHPF de Taaone après s'être fait battre à mort par son conjoint. Mais il est vrai que, depuis le bilan statistique du conseil de prévention de la délinquance local dressé en 2020, qui recensait en moyenne "près de 1 500 femmes" victimes chaque année de violences en Polynésie française, aucune nouvelle étude n'a été publiée sur le sujet. "C'est super compliqué d'obtenir des données" déplore Romy, qui a intégré Vahine Orama no Raromatai il y a environ deux ans. Pourtant, le fenua reste l'un des territoires ultramarins les plus touchés.

En mai 2023, la Cour des comptes recommandait "la formalisation d’un cadre d’action commun" entre "l’État, le Pays et les communes" pour améliorer la politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes. On attend donc de voir les effets du schéma directeur de l’action sociale et médico-sociale 2024-2029 mis en avant par le gouvernement Brotherson, déjà annoncé par le gouvernement Fritch comme un outil de lutte contre les violences faites aux femmes.

En termes d'actions concrètes, l'association Vahine Orama no Raromatai invite donc la population de Raiatea à faire un tour à son événement du 22 novembre prochain. Une course solidaire sera organisée pour la toute première fois.

Au programme

de 8h à 12h : un stand de sensibilisation sur le parvis du marché de Uturoa

à 16h : départ de la course ‘AITA, un parcours de 2.5km autour du centre-ville, que l’on peut faire 2 fois pour parcourir 5km au total, en marchant ou en courant

17h30 : tirage au sort des gagnant·es des lots

Comment participer

Il est possible de s'inscrire chez Havai’i Sport, partenaire de l'événement, en amont ou le jour même sur place à partir de 15 heures.

Tarif : 200 xpf par personne.

L’événement s’adresse à toutes et tous, quel que soit l’âge ou le genre, en solo, en duo, en équipe, en famille ou entre ami·es.

Dress code

Viens comme en manif : inspire-toi des pancartes utilisées lors des manifestations partout dans le monde chaque 25 novembre (date de la journée de lutte).

Tu peux avoir le slogan sur tes vêtements, ton bras ou sur une pancarte. Sois créatif·ve : le meilleur slogan remportera un lot !