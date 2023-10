Recueillement, citoyenneté maohi, ATN et l'Institut du cancer au menu de l'Assemblée

La troisième séance de la session budgétaire a été l'occasion lors de la séance des questions orales d'interroger le gouvernement sur sa définition de la citoyenneté maohi, Air Tahiti Nui et l'Institut du cancer de Polynésie Française.

Teupoo Fatupua Avae / MELAM •

Tous unis en prière...la troisième séance de la session budgétaire a démarré, jeudi 12 octobre, par une prière et un chant. À l'unisson, les élus main dans la main ont observé une minute de silence pour les femmes atteintes de cancer et pour la délégation de pèlerins conduite par le père Bruno Mai, qui était en Israël. Ils arrivent, dimanche, à Tahiti.

Une minute de silence a été observée dans l'hémicycle pour les femmes qui souffrent de cancer et pour la délégation de pèlerins polynésiens conduite par père Bruno Mai. • ©Teupoo Fatupua Avae

Après ce moment de recueillement, les élus sont passés à la séance des questions orales au gouvernement.

Le hakaiki de Nuku Hiva et président de la CODIM, la Communauté de communes des iles Marquises, Benoît Kautai a interrogé le président du Pays sur les intentions réelles du gouvernement concernant la citoyenneté maohi.

Le représentant a indiqué que les élus se sentaient mis de côté car il n’y avait eu, selon le hakaiki, aucune consultation à l’Assemblée. De plus, le mot " maohi " ne convainc pas Benoît Kautai, car aux Marquises, ce mot signifie " attouchement ", il est aussi utilisé pour désigner les plantes.

Un débat linguistique s'annonce, Moetai Brotherson propose de le régler par la mise en place, par exemple, d'un comité de réflexion composé d'experts issus des différentes académies. Il s'agira de trouver un vocable plus rassembleur.

L'élue Tapura Huiraatira, Cathy Puchon, s'est quant à elle inquiétée de l'avenir de l'Instut du Cancer de la Polynésie et de la construction de son futur bâtiment, ainsi que du cyclotron qui doit être acheté avant mi 2025. Cet appareil permet de détecter les cancers, il est très attendu dans un territoire où il y aurait " plus de 800 nouveaux cas par an " a indiqué l'élue.

Le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, a répondu que le projet de construction allait être revu et que face à l’urgence des soins, le cyclotron qui pèse 50 tonnes sera installé dans les locaux du centre 15.

Quant à Nicole Sanquer, représentante non-inscrite, elle a interpellé Moetai Brotherson également ministre du Tourisme sur " la situation particulièrement difficile " d’Air Tahiti Nui. La compagnie aérienne doit faire face à une " suroffre en sièges qui met aujourd’hui en péril son avenir. "

Nicole Sanquer, élue non-inscrite, s'inquiète de la " surenchère " d'offres de sièges à laquelle fait face Air Tahiti Nui. • ©Teupoo Fatupua Avae

Pour Moetai Brotherson, il ne faut pas tomber dans le protectionnisme, il préfère renforcer les campagnes de marketing d'ATN et mieux définir la clientèle sur chaque destination. La ligne vers le Japon va rouvrir à la fin du mois, dans un contexte où les " Japonaises ne se marient plus " a déploré le ministre du Tourisme, alors que la Polynésie était pour les couples une destination lune de miel.

Par ailleurs, Moetai Brotherson estime que cette réouverture sera " l'occasion pour la compagnie de présenter ses excuses à tous ses partenaires pour avoir interrompu la ligne de manière un peu... abrupte. "

En attendant, les grandes orientations budgétaires du pays ne sont pas connues. Les élus n'ont toujours pas reçu le ROB, le Rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2024.Un rapport important qui permet une visibilité pour la Polynesie en matière d’investissements. Les élus de l’opposition s’inquiètent et les patrons aussi.