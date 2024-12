Révocation de Noël Nohotemorea : à la paroisse de Taravao, c'est l'omerta

La nouvelle est tombée mercredi 04 décembre : Noël Nohotemorea, plus connu sous le nom de "père Ato" a été révoqué de ses fonctions de prêtre. La décision émane du Pape François en personne. Des abus et des malversations présumées sont reprochés à Noël Nohotemorea, qui exerçait à la paroisse Sacré Cœur de Taravao. Sur place, les fidèles restent muets.

Huit heures ce dimanche matin : les louanges de la messe résonnent à la paroisse Coeur immaculé de Marie de Taravao. Mais une nouvelle a bousculé le quotidien des dirigeants de cette église et de ses fidèles : la révocation de Noël Nohotemorea (père Ato). Le communiqué est affiché à l’entrée du bâtiment. L’information a aussi largement circulé sur les réseaux sociaux avec une pluie de commentaires, d'interrogations et de soutien. Mais ce matin, aucun paroissien ne veut répondre à nos questions. "Ce n'est pas le moment, je sors de la messe" lance sèchement une habituée.

Certainement, les fidèles ont lu le communiqué diocésain. Mais personne n’a abordé le sujet avec moi cette semaine. (...) La confiance revient tranquillement parce que de toute façon, vous avez vu que l'Eglise est quand même remplie. Père Olivier Mondon, administrateur de la Paroisse Cœur immaculé de Marie de Taravao

"Qu'est-ce qui s'est passé ?"

L’affaire du père Ato avait débuté en 2022, par des plaintes de fidèles de la presqu’île. Suite à l’enquête menée par l’Archidiocèse de Papeete, Noël Nohotemorea a été accusé d’avoir détourné treize millions de francs au conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti.

On lui reproche aussi le concubinage, des faits d’abus de pouvoir et plus grave encore : une autre enquête est en cours contre l'ancien prêtre pour des faits de viols. Les dirigeants de la paroisse préfèrent se passer de commentaire.

C’est la première fois que je vois ça. Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Il n’y a que le Pape qui sait. Il n’y a que lui qui a décidé, ce n'est pas nous. (...) Il y a beaucoup de changements dans le bien. Thomas Cowan, katekita de la Paroisse Cœur immaculé de Marie de Taravao

Un autre membre actif admet que le sujet est délicat et parle même de "divisions" au sein de l'Église. "La religion ne doit pas punir" souffle ce dernier.

Pour rappel en octobre 2022, un groupe de fidèles avait manifesté à l'évêché de Papeete contre les sanctions déjà imposées au père Ato. À l'époque, l'ancien prêtre disait à nos confrères de Tahiti Infos être la cible de "rumeurs". Il sera jugé le 25 février 2025 au tribunal correctionnel de Papeete. Il reste pour l’heure présumé innocent.

"Ça ne pouvait pas durer" exprime Monseigneur Cottanceau

Invité sur notre plateau le 08 décembre, Monseigneur Cottanceau s'est exprimé sur le sujet. S'appuyant sur le communiqué publié plus tôt dans la semaine, l'archevêque de Papeete regrette que les fidèles chrétiens aient été "trompés" par le père Ato.

Le pasteur prend soin du troupeau, des fidèles. Comment peut-on accepter que les fidèles soient trompés, qu'ils soient malmenés, qu'ils soient quelquefois même menacés. Qu'ils soient trompés sur l'argent. Quand je vois ces situations-là, mon souci est de protéger les fidèles contre les pasteurs qui parfois ne rentrent pas dans le jeu. C'est le cas pour Monsieur Nohotemorea. Il faut rendre la confiance des paroissiens. Il fallait absolument faire quelque chose, ça ne pouvait pas durer. Monseigneur Cottanceau

L'archevêque rappelle néanmoins que "Monsieur Ato Nohotemorea est présumé innocent" et laisse désormais "la justice se prononcer." Monseigneur veut également souligner le fait que Noël "fait toujours partie du peuple chrétien et reste baptisé. C'est concernant sa charge de prêtre qu'il a été révoqué."