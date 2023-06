Sécurité en mer : la prévention et les contrôles s'intensifient jusqu'au mois d'octobre

La campagne annuelle de sécurité des loisirs nautiques des services de l'Etat et du Pays débute ce samedi 17 juin. Les opérations de prévention et de contrôles vont s'intensifier durant les cinq prochains mois pour veiller au bon respect des règles. En 2022, une infraction sur deux était recensée.

MG / CF •

La première journée de la campagne a démarré à neuf heures samedi matin. Après un premier briefing, les gendarmes ont pris la mer depuis Papeete...professionnels et particuliers sont contrôlés "pour s'assurer que tous les opérateurs en mer sont conformes aux réglementations en vigueur", explique Emilia Havez, la directrice de cabinet du haut-commissariat.

Un usager sur deux en infraction

Cette campagne coordonnée de cinq mois menée dans tous les territoires d'Outre-mer vise également à échanger avec les usagers de la mer pour les sensibiliser aux dangers potentiels et faire de la prévention. "Notre objectif est d'éviter les situations qui conduisent à du sauvetage en mer" et donc de sauver des vies, ajoute la directrice.

Car le bilan de l'année dernière n'est pas satisfaisant : un usager sur deux était en infraction, sur un total de 236 contrôles. Les services de l'Etat et du Pays espèrent que cette campagne fera changer les comportements.

De bons conseils

Dans le lagon, la vitesse de cinq noeuds doit être respectée. Il faut être très prudent pendant les séances de chasse sous-marine et vérifier la météo avant d'aller ramer par exemple. "Cela commence par le particulier ou le professionnel qui prend la mer, que ce soit pour la pêche, le loisir ou toute autre activité. Il faut avoir en tête les mesures de prudence avant de partir " précise Emilia Havez.

Cette dernière poursuit en donnant quelques conseils : "regarder la météo, vérifier les équipements de sécurité, ne partir que si toutes les bonnes conditions sont réunies et une fois en mer, être prudent et rester joignable." C'est possible grâce notamment aux VHF et aux balises de détresse (PLB), qui servent à prévenir immédiatement les secours, indépendamment des couvertures téléphonique, 4G et radio. Ces balises participent au radioguidage des unités de recherche, dans l'immensité maritime de la Polynésie.

Pas plus tard qu'hier, l'une de ces balises a permis au JRCC de localiser et porter secours à un naufragé de nationalité américaine, à l'est des Marquises. En 2022, 421 actions de secours ont d'ailleurs été menées par le centre de coordination de sauvetage aéronautique et maritime de Polynésie.

La sécurité en mer passe aussi par le respect de sa faune : la plongée, le nourrissage d'animaux et l'observation des baleines sont réglementées.