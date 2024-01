Tahaa : les producteurs de vanille volée toujours en attente du jugement

En 2022, plusieurs producteurs de vanille se sont fait voler. L'affaire devait être jugée en juillet 2023 mais a finalement été renvoyée pour un complément d'enquête. Les victimes attendent toujours le jugement. Parmi elles, Joel Hahe...il témoigne.

Ibrahim Ahmed Hazi / Mereini Gamblin •

Six hommes âgés de 24 à 50 ans devaient comparaître en correctionnel en juillet 2023. Mais les magistrats ont demandé des investigations plus approfondies...le procès a donc été renvoyé. Une déception pour les producteurs de vanille venus de Tahaa.

Honnêtement, je suis assez déçu de la situation. On s'attendait à un jugement plus rapide pour éradiquer ce problème de vols de vanille sur l'île de Tahaa. La prochaine récolte va démarrer en mai. On a besoin d'être clair sur cette situation Joel Hahe Producteur de vanille de Tahaa

Fin mai 2022, 250 kg de vanille mûre lui ont été dérobés dans son exploitation. Le préjudice s'élève à six millions xpf. Pour Joel Hahe, qui est également maire délégué de Poutoru, c'est presque six années de travail jetées par la fenêtre. Il a laissé de côté sa structure endommagée et misé sur une seconde structure sous ombrière.

L'an dernier, j'ai à peine récolté 100 kilos. En 2024, je suis en train de tout refaire et remettre cette structure en activité. Si tout va bien je peux espérer une prochaine récolte en 2026. Ce n'est pas uniquement sur 2022, voilà les dégâts que ça peut provoquer. J'ai perdu 5-6 ans de production. Joel Hahe

Agé de 68 ans, ce retraité du service de l'agriculture de Moorea ne se laisse toutefois pas abattre. Il s'est équipé de caméras et de deux conteneurs "pour loger sur place. Vous voyez un peu l'investissement hors exploitation ?" lance-t-il.

Depuis plusieurs années, les vols de vanille sont devenus un véritable fléau sur l'île de Tahaa. Le phénomène semble s'être apaisé... Mais pour Joel Hahe, ce n'est qu'une question de temps avant que les vols ne repartent à la hausse.

Les gousses de vanille ne sont pas encore arrivées à maturité. Moi je ne suis pas convaincu que ça va s'arrêter. (...) Il faut s'attendre au pire. Je demande à la justice de prendre des décisions, que l'on soit fixés. Je pense que c'est important pour nous, je ne suis pas le seul dans cette situation. Joel Hahe

En moyenne l'an dernier, le kilo de vanille mûre valait entre 15 000 et 18 000 xpf. La vanille sèche préparée, elle, coûtait entre 50 à 80 000 xpf.