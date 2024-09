Teano Cojan rouvre sa pharmacie à Bora-Bora : "C'est une victoire pour tout le monde"

La pharmacie Te ora de Teano Cojan rouvre ce lundi 16 septembre à Bora-Bora. L’épilogue d’un long combat judiciaire pour le pharmacien. Depuis 2020, il essaie d’ouvrir son officine à Nunue, sur la Perle du Pacifique. Après une autorisation refusée de la part du Pays puis des poursuites judiciaires entamées par son unique concurrent, c'est peut-être enfin fini.

L’arrêté a été publié vendredi 13 septembre au Journal officiel de Polynésie française : le docteur Teano Cojan a son autorisation et peut rouvrir sa pharmacie à Nunue. "C'est un soulagement. La bonne humeur de tous les salariés, ils sont revenus. On garde la même équipe et on replace les médicaments. On réceptionne les commandes et on essaie de tout organiser. Tout le monde est content, les taxis sont contents, tous ceux sur la route sont contents, ils klaxonnent chaque fois qu'ils passent devant la pharmacie, on dirait que c'est une victoire pour tout le monde."

On garde la même équipe et on replace les médicaments. On dirait que c'est une victoire pour tout le monde. Teano Cojan

La fin probable d’un long combat judiciaire entamé en 2021 et qui réjouit plusieurs habitantes rencontrées sur la Perle du Pacifique par Tamatea Terorotua. "Je suis très contente pour Teano Cojan qu'il puisse rouvrir. Il a bossé dur, c'est un enfant du fenua. Et pourquoi pas une deuxième pharmacie à Bora !" exprime une dame.

Un choix offert aux habitants

C’est la quatrième autorisation accordée par le Pays au docteur Teano Cojan. Et c’est peut-être la bonne cette fois, après plusieurs recours déposés par son unique concurrent. Le pharmacien historique de Nunue estimait notamment que la pharmacie Te ora se trouvait trop près de la sienne, à 4,4 kilomètres. La crainte probable de perdre des clients.

Mais pour ces deux habitantes de Bora-Bora interrogées, le choix d’entrer dans une pharmacie plutôt qu'une autre dépend plutôt du lieu où elles se trouvent. "Si je suis en ville, j'irai à Lafayette. Mais si je dois me déplacer pour aller à Matira par exemple, j'irai à la pharmacie Te Ora" indique une première dame. "J'irai dans les deux pharmacies. Celle de Lafayette est située plus près de la ville et de la maison. Celle de Teano Cojan propose des produits que je ne trouve pas forcément à Lafayette" confie une autre résidente. La pharmacie Te Ora se trouvant juste à côté du collège, ses enfants qui y sont scolarisés pourront se procurer des médicaments aisément en cas de maux de tête ou autres.

J'irai dans les deux pharmacies. Une habitante de Bora

Un parcours semé d'embûches

Le tribunal administratif de Papeete et la cour administrative d’appel de Paris ont toujours tranché en faveur de la pharmacie historique, car les magistrats se basaient sur les textes en vigueur. Ce qui a poussé, en avril dernier, l’Assemblée de la Polynésie française à modifier la loi du pays en rajoutant des critères au niveau du choix du site d’implantation d’une officine.

Ouverte le 23 octobre 2023, la pharmacie du Dr Teano Cojan avait fermé dans l’émotion le 30 décembre, laissant huit salariés sans emploi.

Mardi, de passage à Bora-Bora, le président du pays, Moetai Brotherson, en personne, est venu à la pharmacie annoncer la bonne nouvelle. Il lui a remis un fac-similé, dans l’attente de la publication au Journal Officiel de la Polynésie Française. Une agréable surprise pour le docteur. "Il m'a appelé vingt minutes avant d'arriver" témoigne Teano qui espère que du côté de son unique concurrent "le temps sera à l'apaisement. L'idée c'est que l'on puisse œuvrer ensemble pour la population de Bora."

L'idée c'est que l'on puisse œuvrer ensemble pour la population de Bora. Teano Cojan

À la veille de la réouverture de son officine, le docteur Teano Cojan est un pharmacien très occupé mais soulagé.

Pendant son combat judiciaire, le docteur Teano Cojan avait lancé une pétition qui a recueilli 6 830 signatures.

La pharmacie a ouvert à 8h30 ce lundi.