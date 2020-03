L'UNSA demande la fermeture des écoles en Polynésie

Dans un communiqué, le syndicat UNSA demande la fermeture des écoles en Polynésie, "la santé des élèves et des personnels n’a pas de prix" affirme le syndicat d'enseignants.

P1ère •

Le syndicat UNSA éducation réclame la fermeture des écoles en Polynésie, comme cela va être le cas en France à partir de lundi Le syndicat des enseignants a adressé ce matin un courrier à la ministre de l’éducation Christelle Lehartel. Pour l’UNSA "la santé des élèves et des personnels n’a pas de prix, prévenir vaut mieux que guérir".Toujours pour l’UNSA, "la fermeture à titre préventif des structures scolaires semble une mesure appropriée pour garantir la protection de tous".De son côté, ce matin la ministre de l’éducation Christelle Lehartel a demandé aux parents de faire confiance au pays , et de continuer à emmener leurs enfants à l'école, car "toutes les mesures sanitaires sont prises pour protéger les enfants et le personnel enseignant" a-t-elle affirmé.