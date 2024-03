Absence de mutations et manque d'effectifs dans la police à La Réunion : l'UNSA tire la sonnette d'alarme

Le 16 février dernier, la préfecture faisait état de chiffres de la délinquance générale en hausse à La Réunion. Ces derniers jours, plusieurs événements ont achevé d'attirer la vigilance des forces de l'ordre : rassemblements de jeunes armés comme celui filmé à Champ Fleuri à Saint-Denis il y a quelques jours, agression d'un jeune par plusieurs individus armés et cagoulés au Chaudron la semaine dernière...

Face à ce contexte pour le moins inquiétant, le syndicat UNSA Police Réunion se dit préoccupé.

D'autant que, souligne Mickaël Hoareau, son secrétaire général, aucune mutation n'est prévue à La Réunion pour cette année.

"Cette année est inédite puisque l'administration nous annonce un mouvement de mutation générale à zéro, c'est-à-dire aucun poste à pourvoir à La Réunion. A côté de ça, on observe des phénomènes sérieux de plus en plus violents à La Réunion."