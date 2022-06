Convention canne : les planteurs reçus à la préfecture

Après une nuit passée près de la direction de l’agriculture et du CTICS, ce mercredi les planteurs restent mobilisés. Une rencontre est actuellement en cours entre les syndicats, le préfet et le directeur de la DAAF, direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

CL •

Les planteurs attendent beaucoup de cette rencontre avec le préfet et le directeur de la DAAF, direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Un échange décisif qui permettra à l’intersyndicale de décider des suites à donner au mouvement. Un échange décisif Les négociations sur la convention canne n'avancent toujours pas entre les planteurs et les industriels. Hier après-midi, après plus de deux heures de discussion au CTICS, Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre, il n’y a eu "aucunes avancées" déclare la FDSEA. Les planteurs ont quitté la réunion déçus et en colère. Ils demandent une révision de la convention canne avec une revalorisation et un prix fixe de la canne à l’achat. De son côté, Florent Thibault, le directeur agricole de Tereos, demande toujours une garantie de l’Etat pour l’achat de la canne à un prix fixe. "Depuis 3 à 4 mois on discute, on tourne en rond" explique Jean-Michel Moutama, président de la CGPER. Avant de préciser que le prix de la tonne de cannes n’a pas bougé depuis 40 ans. "Il faut absolument qu’on sache combien les producteurs vont être payés pour pouvoir démarrer la campagne sucrière" ajoute-t-il. Les planteurs se disent prêts à prendre leur avenir en main. "Si Tereos ne peut plus continuer à faire de la canne à La Réunion qu'ils nous donnent les clés. L'Etat injecte près de 140 millions d'euros tous les ans dans cette filière. Avec l'appui des collectivités, on créera notre coopérative" renchérit Jean-Michel Moutama. Les planteurs maintiennent la pression Une semaine après leur marche noire dans les rues de Saint-Denis, les planteurs se sont une nouvelle fois mobilisés hier. Une opération escargot a été lancée, regroupant plus d’une centaine d’agriculteurs de l’Est et du Sud. Après le blocage du boulevard la Providence, les planteurs ont ensuite positionné leurs tracteurs près de la direction de l'agriculture et du CTICS, à Saint-Denis, où ils ont passé la nuit.

partager l'article