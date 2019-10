Madagascar : le rattrapage exceptionnel du BAC 2019 débute mercredi

Un proviseur, des professeurs et des lycéens interpellés

Les candidats au rattrapage ont perdu confiance

Samedi 19 octobre 2019, les milliers de candidats au Bac 2019 ont accouru vers leurs centres d'examen pour découvrir les résultats. Ils sont nombreux à être repartis la mine déconfite. Il faut dire qu'ils ont passé l'épreuve dans des conditions exécrables. Outre le stress du concours et des résultats, les lycéens, comme les candidats libres, ont été confrontés à l'affaire des fuites des sujets.Dès le 3 octobre 2019, L'Express de Madagascar se faisait l'écho du scandale. Ces conséquences ont été dévastatrices. Ces fuites ont provoqué des manifestations de parents d'élèves, l'utilisation des sujets de secours, l' arrestation de fraudeurs, un proviseur, des professeurs et finalement une intervention politique du président annonçant la mise en place de ce rattrapage Une aubaine ? Pas certain, selon les réactions recueillies par la presse locale. Les recalés ne disposent que de quatre jours pour tenter à nouveau leur chance au rattrapage. Le moral en berne devant les tableaux des résultats, ils exprimaient surtout leur inquiétude et le manque de temps pour se préparer : "Ce n'est que maintenant que je vais faire mes révisions. Je pense que je n'ai plus assez de temps pour me préparer" écrit lexpress.mg . Face à eux, leurs professeurs qui essayaient de les convaincre que tout était encore possible. Wait and see, comme disent les anglais.