Quels ont été les lycées et collèges aux meilleurs performances de l'académie Réunion en 2023 ?

L'académie de La Réunion a publié ce mercredi 20 mars 2024 les indicateurs de performance des lycées et collèges de l'île. Elle dévoile ainsi les noms des 10 lycées et 17 collèges réunionnais qui sont considérés comme "très performants", et qui se distinguent donc par la qualité de leur enseignement, toutefois sans les hiérarchiser.

Johanne Chung •

Le rectorat de La Réunion a publié ce mercredi 20 mars 2024 les indicateurs de résultats des lycées et collèges de l'académie pour l'année 2023. Mais ici, pas de classement hiérarchique, du meilleur au moins bon, mais un ensemble de données qui permettent de connaître les établissements qui ont été les plus performants dans l'accompagnement et la réussite de leurs élèves. Ainsi, le rectorat a dévoilé ce mercredi les noms des établissements considérés comme les plus performants de l'académie. Les données 66 lycées analysées Concernant les lycées, ce sont les indicateurs de performance de 66 établissements de l'académie Réunion qui ont été calculés : 32 lycées d'enseignement général et technologique, et 34 lycées professionnels. Seul le lycée Nelson Mandela, qui ne compte pas de classe de seconde, est absent de ce classement. Ces résultats, concernant les lycées, sont élaborés à partir du taux de réussite au baccalauréat, du taux d'accès au baccalauréat, et du taux de mentions obtenues au baccalauréat 2023. Il a fallu aussi ne sélectionner que les établissements ayant un effectif suffisant de candidats pour permettre des statistiques robustes. 10 lycées "très performants" Les lycées d'enseignement général et technologique de La Réunion font vraisemblablement mieux qu'en 2022. Alors qu'aucun n'avait été classé comme "très performant" l'année précédente, en 2023, ils sont cinq. le lycée Leconte de Lisle de Saint-Denis

de Saint-Denis le lycée Sarda Garriga de Saint-André

de Saint-André le lycée Georges Brassens de Saint-Denis

de Saint-Denis le lycée Lislet-Geoffroy de Saint-Denis

de Saint-Denis le lycée Jean-Claude Fruteau de Saint-Benoît Les lycées Sarda Garriga et Lislet Geoffroy figuraient déjà dans la liste des "très performants" de France, mais en 2021. Cinq lycées professionnels réunionnais se démarquent. Ils sont classés, d'après leurs résultats, comme "très performants". Il s'agit des établissements suivants : lycée professionnel Georges Brassens de Saint-Denis

de Saint-Denis lycée professionnel Patu de Rosemont de Saint-Benoît

de Saint-Benoît lycée professionnel Albert Ramassamy de Saint-Denis

de Saint-Denis lycée professionnel Jean Hinglo du Port

du Port lycée professionnel Paule Pignolet de Fresne Rivière de Trois-Bassins Parmi eux, les lycées professionnels Jean Hinglo et Paule Pignolet de Fresne Rivière étaient déjà considérés comme "très performants" en 2022. Les lycées professionnels Patu de Rosemont, Albert Ramassamy, et Jean Hinglo en progression depuis 3 ans Certains même sont en progression constante depuis trois ans : le lycée professionnel Patu de Rosemont de Saint-Benoît, le lycée professionnel Albert Ramassamy de Saint-Denis, et le lycée professionnel Jean Hinglo du Port. Les résultats des collèges aussi analysés Le rectorat a également publié des indicateurs de réussite pour les collèges de La Réunion. Pour ces établissements, ce sont encore d'autres données qui ont été prises en compte, à savoir les résultats des élèves au diplôme national du brevet en 2023 (taux de réussite à l'examen, note moyenne aux épreuves écrites), le taux d'accès des élèves de 6ème à la classe de 3ème, et la part d'élèves présents aux épreuves écrites du brevet. 17 collèges dont l'enseignement se distingue Sur 83 collèges de La Réunion, 17 se démarquent par la qualité de leur enseignement, classés comme "très performants". Il faut saluer la présence dans ces collèges de deux établissements en réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+) et quatre en réseau d'éducation prioritaire (REP). Les collèges en REP+ classés "très performants" : collège Albert Lougnon de Saint-Paul : taux de réussite au DNB : +4 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,6 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d’élèves présents au DNB : 97 %.





: taux de réussite au DNB : +4 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,6 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d’élèves présents au DNB : 97 %. collège Henri Matisse de Saint-Pierre : taux de réussite au DNB : +14 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,2 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 92 % ; part d’élèves présents au DNB : 96 %. Les collèges en REP classés "très performants" : collège Auguste Lacaussade de Salazie : taux de réussite au DNB : +6 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,2 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 99 % ; part d’élèves présents au DNB :

99 %.





: taux de réussite au DNB : +6 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,2 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 99 % ; part d’élèves présents au DNB : 99 %. collège Bassin Bleu de Saint-Benoît : taux de réussite au DNB : +7 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,9 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 90 % ; part d’élèves présents au DNB : 95 %.





: taux de réussite au DNB : +7 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,9 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 90 % ; part d’élèves présents au DNB : 95 %. collège Harry Gruchet de la Chaloupe à Saint-Leu : taux de réussite au DNB : +11 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,5 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 90 % ; part d’élèves

présents au DNB : 99 %.





: taux de réussite au DNB : +11 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,5 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 90 % ; part d’élèves présents au DNB : 99 %. collège Michel Debré au Tampon : taux de réussite au DNB : +5 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,8 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 92 % ; part d’élèves présents au DNB : 91 %. Les collèges hors éducation prioritaire classés "très performants" : collège Aimé Césaire de L’Étang-Salé : taux de réussite au DNB : +4 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,6 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 95 % ; part d’élèves présents au DNB : 99 %.





: taux de réussite au DNB : +4 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,6 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 95 % ; part d’élèves présents au DNB : 99 %. collège Jean Albany de La Possession : taux de réussite au DNB : +8 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,2 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 94 % ; part d’élèves présents au DNB : 98 %.





: taux de réussite au DNB : +8 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,2 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 94 % ; part d’élèves présents au DNB : 98 %. collège Quartier Français – Lucet Langenier de Sainte-Suzanne : taux de réussite au DNB : +6 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,1 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 97 % ; part d’élèves présents au DNB : 100 %.





: taux de réussite au DNB : +6 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,1 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 97 % ; part d’élèves présents au DNB : 100 %. collège La Chatoire du Tampon : taux de réussite au DNB : +3 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,9 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d’élèves présents au DNB : 95 %.





: taux de réussite au DNB : +3 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,9 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d’élèves présents au DNB : 95 %. collège Le Dimitile de l'Entre-Deux : taux de réussite au DNB : +3 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,8 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 96 % ; part d’élèves présents au DNB : 100 %.





: taux de réussite au DNB : +3 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,8 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 96 % ; part d’élèves présents au DNB : 100 %. collège Le Ruisseau de Saint-Louis : taux de réussite au DNB : +5 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,9 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 98 % ; part d’élèves présents au DNB : 98 %.





: taux de réussite au DNB : +5 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,9 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 98 % ; part d’élèves présents au DNB : 98 %. collège du 12ème km au Tampon : taux de réussite au DNB : +4 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,7 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 90 % ; part d’élèves présents au DNB : 100 %.





: taux de réussite au DNB : +4 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,7 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 90 % ; part d’élèves présents au DNB : 100 %. collège Maison Blanche de Saint-Paul : taux de réussite au DNB : +3 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,1 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d’élèves présents au DNB : 100 %.





: taux de réussite au DNB : +3 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,1 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d’élèves présents au DNB : 100 %. collège Levavasseur de Sainte-Marie : taux de réussite au DNB : +2 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,2 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 94 % ; part d’élèves présents au DNB : 98 %.





: taux de réussite au DNB : +2 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,2 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 94 % ; part d’élèves présents au DNB : 98 %. collège La Salle Alexandre Monnet de Saint-Benoît : taux de réussite au DNB : +3 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,7 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d’élèves présents au DNB : 99 %





: taux de réussite au DNB : +3 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +0,7 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 93 % ; part d’élèves présents au DNB : 99 % collège La Salle Saint-Michel de Saint-Denis : taux de réussite au DNB : +2 ; note moyenne à l’écrit du DNB : +1,5 ; taux d’accès 6ème à la 3ème : 90 % ; part d’élèves présents au DNB : 99 %. Les données pour chaque collège et lycée de l'académie de La Réunion seront publiées prochainement sur le site de l'Education nationale. Pour les lycées => https://www.education.gouv.fr/recherche-ival

Pour les collèges => https://www.education.gouv.fr/recherche-ivac En comparaison avec des établissements de toute la France A noter que ces indicateurs de performance des collèges et lycées permettent d'avoir un regard sur la qualité de l'enseignement d'un établissement à travers ses résultats non dans l'absolu, mais en comparaison avec des établissements aux mêmes caractéristiques dans toute la France. Appréciation relative de la valeur ajoutée Ces résultats, communiqués par l'Education nationale, proposent une appréciation relative de la valeur ajoutée de chaque établissement en tenant compte de plusieurs critères dont les caractéristiques des élèves en termes d’âge, d’origine sociale, de sexe et de niveau scolaire à l'entrée du collège ou du lycée. Une approche qui permet donc de moins prendre en compte les facteurs extérieurs de réussite au profit de la qualité propre de l'enseignement délivré par chaque établissement.

