Elisabeth Borne à La Réunion : le logement et l’agriculture au cœur de cette deuxième journée de visite de la Première ministre, suivez notre DIRECT

Deuxième jour de visite d’Elisabeth Borne à La Réunion, ce vendredi 12 mai. La Première ministre abordera les sujets du logement et de l’agriculture en allant à Saint-Pierre, Sainte-Rose, mais aussi Bras-Panon. Suivez notre direct ici.

Le logement et l’agriculture sont les sujets au programme du deuxième jour de visite d’Elisabeth Borne à La Réunion. Arrivée dans l’île, hier, jeudi 11 mai, au son des casseroles à l’aéroport de Gillot, la Première ministre a effectué une première journée de visite au pas de charge de Saint-Denis, à Salazie, enchainant les entretiens, cérémonies et quelques annonces. Cliquez ici pour retrouver la synthèse de cette première journée.

Ce vendredi 12 mai, elle sera accompagnée de quatre ministre : Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

9h. Annonce déjà de l'aide fiscale généralisée pour la rénovation de logements sociaux

La question du logement sera au cœur de ce deuxième jour de visite. Elisabeth Borne a déjà fait une annonce hier sur Réunion La 1ère. Avec un "disponibilité contrainte du foncier", "une des réponses peut être la réhabilitation de logements dégradés vides aujourd’hui", estime Elisabeth Borne.

Face au parc existant de logements HLM, l'Etat veut rénover "les programmes de construction des années 70". "On va généraliser l’aide fiscale, dont bénéficient certains logements sociaux, étendue aux autres programmes à La Réunion et en outremer", annonce la Première ministre. Cliquez ici pour retrouver notre article détaillé.

8h30. La Maison de projet à Saint-Pierre

Dans une demi-heure, Elisabeth Borne arrivera à la Maison de projet qui avait été inaugurée le 5 avril dernier. C’est un lieu d'informations et d'échanges pour mener des projets de revitalisation du centre-ville dans le cadre du projet action "cœur de ville".

L’objectif est d’améliorer l’habitat, réduire le nombre de logements indignes ou dégradés, mais aussi améliorer la performance énergétique des bâtiments.

8h10. Important dispositif de sécurité à Saint-Pierre

La Première ministre est attendue à la Maison de projet de Saint-Pierre à 9h. Les policiers nationaux et municipaux sont déjà déployés en nombre dans les rues du centre-ville. Saint-Pierre accueille en ce moment une grande braderie, mais il sera très compliqué de circuler dans le secteur ce matin.

7h55. Le programme du jour

8h : Petit-déjeuner avec le groupe de dialogue interreligieux de La Réunion, à Saint-Pierre.

9h : Echange sur le logement avec des élus Réunionnais, Maison de projet, à Saint-Pierre

12h : Visite d’une exploitation de vanille en agroforesterie, à Sainte-Rose

12h45 : Déjeuner de travail avec les filières agricoles

14h30 : Visite d’une exploitation polyculture, à Sainte-Rose

16h20 : Visite de l’usine agroalimentaire de Royal Bourbon Industries, à Bras-Panon

17h30 : Visite de la Maison de Confiance et de Protection des Familles de la gendarmerie départementale de La Réunion, à Saint-Denis

7h50. Retour sur la première journée de visite

La Première ministre, Elisabeth Borne, est arrivée à La Réunion, jeudi 11 mai, pour trois jours de visite. Elle a esquivé la casserolade à sa sortie de l’aéroport, s’est rendue à Saint-Denis et Salazie avant d’annoncer des aides à la formation, l’insertion sociale, le logement, la mobilité, ou encore la gestion de l’eau. Ce qu'il faut retenir de ce premier jour de visite en cliquant dans notre article ici.

La Première ministre, Elisabeth Borne, en visite à Salazie pour son premier jour à La Réunion, jeudi 11 mai. • ©Imaz Press

7h45. Bienvenue dans ce direct

Vous pourrez suivre ici le deuxième jour de visite d’Elisabeth Borne à La Réunion.