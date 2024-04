SOBATKOZ: comment enrayer les violences urbaines?Un débat à suivre ce jeudi 18 avril à partir de 20h sur Réunion La 1ère

Réunion La 1ère ouvre le débat sur les violences urbaines. Comment encadrer les jeunes des quartiers? Et comment éviter que cette montée des violences aboutisse à la stigmatisation de certaines communautés de l’île?SOBATKOZ reçoit ce jeudi 18 avril 4 invités. Vous pourrez commenter en direct cette nouvelle émission sur notre page Facebook.

SOBATKOZ : les violences urbaines. Ces dernières semaines, les violences se sont succédées dans plusieurs quartiers de l’île. On a pu voir sur les réseaux sociaux des vidéos de bagarres à coups de sabre et de machettes mettant en scène de véritables gangs. Comment enrayer cette violence? Comment encadrer les jeunes des quartiers? Et comment éviter que cette montée des violences aboutisse à la stigmatisation de certaines communautés de l’île? Réunion la 1ère ouvre le débat ce jeudi 18 avril à 20h dans Sobatkoz, avec Gaëlle Malet et Jean Marc Collienne.

Les invités:

Patrice Selly maire de Saint-Benoît

Aude Robert, FO police

Amina Djoumoi, Porte-parole du collectif Résistance Réunion/Mayotte en Action

Sarah Ballet, Associations des Eclaireuses, consultante en pratiques éducatives

Lutte contre les violences urbaines : opération « place nette » à Saint-André • ©Géraldine Blandin

