Troubles suite à des désinsectisations : l'école André Hoareau de Saint-Benoît et l'école maternelle de la Saline restent fermées

La mairie de Saint-Paul a fait savoir que l'école maternelle de la Saline resterait fermée jusqu'au 21 février inclus, le temps d'aérer les locaux. Vendredi, plusieurs personnes avaient été incommodées suite à une opération de désinsectisation réalisée la veille. A Saint-Benoît, décision a été prise de garder l'école André Hoareau fermée toute la semaine prochaine.

Johanne Chung •

Pas d'école pour les élèves de la maternelle de la Saline, à Saint-Paul, jusqu'au jeudi 22 février 2024, date de réouverture de l'établissement, selon l'arrêté municipal publié.

Vendredi, plusieurs personnes s'étaient senties mal, et ont été évacuées. La veille, le jeudi 15 février, une opération de désinsectisation avait été menée dans l'établissement, "selon le protocole applicable habituellement", assure la mairie de Saint-Paul.

"Toutes les mesures nécessaires ont été prises garantissant la sécurité des élèves, du personnel enseignant et de toute la communauté éducative de l'école" Ville de Saint-Paul

Les locaux nettoyés et aérés

Les prochains jours, les locaux de l'école maternelle de la Saline seront "nettoyés scrupuleusement et aérés par une entreprise spécialisée". Les élèves retourneront en classe aux horaires habituels le jeudi 22 février.

Hier vendredi, ce sont une trentaine d'enfants et une dizaine d'adultes qui ont été victimes de démangeaisons et d'irritations respiratoires et oculaires. Ils ont été pris en charge par les secours sur place, mais aucun n'a nécessité un transfert vers l'hôpital.

Pas de réouverture de l'école André Hoareau la semaine prochaine

A Saint-Benoît, la fermeture de l'école maternelle et élémentaire André Hoareau se prolongera encore : une réunion de crise s'est tenue vendredi avec la mairie, l'Agence régionale de santé (ARS), le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), le rectorat, et des prestataires privés, aboutissant à la décision de fermeture "toute la semaine prochaine" (du 19 au 25 février).

La qualité de l'air analysée

L'Observatoire de la qualité de l'air ATMO réalise actuellement des prélèvements sur place, qui permettront à la cellule de crise de décider de la réouverture de l'établissement en fonction des résultats des analyses, informe la ville de Saint-Benoît.



Pour rappel, le 9 février dernier, personnels et élèves de l'établissement avaient été pris de malaises, et deux personnes avaient été hospitalisées. L'école avait été désinsectisée quelques jours plus tôt. Depuis, l'école n'a pas pu rouvrir.

Parents d'élèves en colère

Cette semaine, les associations de parents d'élèves sont montés au créneau, pointant du doigt plusieurs soucis : manque de communication, difficulté à faire garder les enfants, lenteur de la mise en place d'une continuité pédagogique par l'académie...

Le maire Patrice Selly a quant à lui déposé plainte contre X, afin qu’une enquête soit ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire.