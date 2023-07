Une fête du 14 juillet au rythme du défilé militaire, du feu d'artifice et des concerts à Saint-Denis

Saint-Denis promet un Fête nationale grandiose ce vendredi 14 juillet et se prépare à accueillir quelques 40 000 personnes pour son traditionnel feu d'artifice sur le Barachois et la soirée de concerts programmée avec des artistes tels que DJ Sebb, Missty, Michou ou encore Cédric d'Analyse. La matinée sera rythmée par le défilé militaire et un pique-nique républicain.

HA / Marie-Ange Frassati •

La municipalité de Saint-Denis annonce une fête du 14 juillet à la hauteur de son statut de "capitale" de La Réunion. Au programme, le vendredi matin, un défilé militaire auquel participeront également les forces de l'ordre ou encore les sapeurs-pompiers du SDIS.

Il sera ensuite suivi d'un pique-nique républicain qui rassemblera plus de 1 500 membres d'associations d'éducation populaire de la ville, mais le summum de ces festivités, c'est bien sûr le feu d'artifice prévu à 19h30, sur le front de mer dionysien, au Barachois.

Revoir le reportage de Réunion La 1ère :

Quelles festivités pour le 14 juillet à Saint-Denis ? Feux d'artifice, concerts... : voici le programme détaillé de cette année.

Un spectacle son et lumières XXL

"C'est un vrai spectacle son et lumières qui est prévu sur la thématique des musiques de films, confie la maire Ericka Bareigts. C'est 650 kilos de poudre, 3 tonnes de matériels, 15 techniciens pyrotechniques et 18 000 projectiles qui sont lancés pendant 30 minutes de show, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel !"

La ville a choisi le thème du métissage pour cette grande Fête nationale. "On a concocté cette fête sur cette appartenance à la nation française et sur Lo Mahavéli qui est porté par notre Marianne dionysienne sur notre affiche, explique encore l'élue. On souhaite vraiment porter cette multiculturalité dionysienne, ce melting-pot de la capitale dionysienne".

Plus de 40 000 personnes attendues pour le feu d'artifice

"Pour accueillir les 40 000 personnes attendues, c'est toute une machine municipale qui est mobilisée, c'est 110 personnes mobilisées sur la ville", indique encore Ericka Bareigts. Comme pour la fête de la musique, le 21 juin dernier, il faut s'attendre en effet à un nouveau record d'affluence.

Alors mieux vaut s'organiser et anticiper les habituels embouteillages vers le centre-ville... La municipalité a d'ailleurs prévu un système de navettes avec la compagnie de transport Citalis. "Après le défilé et le pique-nique, nous enchainons à partir de 17h30 avec du spectacle, des artistes qui seront là sur deux plateaux, un premier à côté du kiosque et un autre à côté du boulodrome sur le Barachois", poursuit la maire.

DJ Sebb, Missty, Michou, Cédric d'Analyse

Les concerts seront mis sur pause à l'heure du feu d'artifice et ils reprendront ensuite après jusqu'aux alentours de minuit. L'incontournable DJ Sebb est à nouveau annoncé parmi les artistes programmés pour cette Fête nationale. Les plus jeunes seront sans doute ravis aussi de voir un certain Barth en concert !

La mythique Michou, qui était déjà de la partie l'année dernière, sera de retour pour ces festivités. La ségatière célébrera d'ailleurs ses 50 ans de carrière. "L'année dernière, mi té là mais pas avec mes musiciens et donc là mi lé content de faire partie de ce plateau, confie-t-elle. Nous veut donne le paquet pou ce soir là !"

La grande Michou sera de la partie pour le 14 juillet au Barachois, tout comme sa "successeure" Missty, ici en arrière-plan ! • ©Marie-Ange Frassati

Deux scènes pour Missty !

Pour Cédric d'Analyse, c'est aussi les retrouvailles avec la scène dionysienne : "C'est une occasion particulière de fête ce 14 juillet à Saint-Denis, parce que près de 20 ans après, je reviens ici en tant que chanteur et non plus en tant que musicien. Je pourrai ainsi faire honneur à ma grand-mère qui est décédée alors que j'étais sur scène ici. Je vais essayer de faire plaisir aux gens pour qu'ils passent un bon moment avec moi à Saint-Denis !"

Missty va également performer pour la dernière fois à Saint-Denis avant de prendre un peu de repos : "Le coeur est vraiment en joie parce que c'est quand même le 14 juillet et que c'est dans la capitale à Saint-Denis. Je serait à 19h au Barachois et à 23h sur la place Sarda Garrigua"