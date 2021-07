14 juillet à Saint-Pierre et à Miquelon : demandez le programme !

Chaque année, la Fête Nationale du 14 juillet est l'occasion de nombreuses manifestations à Saint-Pierre et Miquelon. En cet été 2021, les associations et mairies se sont surpassées pour animer la journée et la soirée, et faire oublier l'annulation de l'an passé.

Frédéric Dotte •

Programme dense, activités variées : les Miquelonnais, les Saint-Pierrais et les touristes, n'auront pas une seconde à eux ce mercredi 14 juillet. Quel que soit leur âge. La tradition qui mêle festivités et sentiment national est bel et bien au rendez-vous cette année encore sur l'archipel français d'Amérique du Nord. De quoi effacer le mauvais souvenir de l'annulation de 2020, en raison de la crise sanitaire.

Regardons d'abord ce qui vous attend à Miquelon :

Les activités du 14 juillet ont débuté... dès la veille. Avec un après-midi de jeux pour enfants et familles proposé par le club sportif de l'ASM, suivi d'un goûter. Et un match de football amical pour les joueurs dès 15 ans.

Le 14 juillet à MIQUELON

Le mercredi 14 juillet, ce sont les tireurs de ball-trap de Miquelon qui sonneront le coup d'envoi des festivités, à 9h. Dès 10h, le grand étang servira de décor à une course de chiens. Les coureurs de l'Isthme proposent à 11h la traditionnelle course à pied de Mirande à Miquelon, avec départ véhiculé dès 10h30 depuis la mairie. Toujours à 11h, les rois de la pétanque s'affronteront lors de la finale du tournoi de la Boule Miquelonnaise. Pendant qu'à 11h30, les enfants pourront se mesurer en enfourchant vélos ou trottinettes.

Après le temps de midi, pendant lequel l'ASM assurera la restauration et la buvette, les jeux reprendront pour tous dès 14h. Alors que les plus anciens se retrouveront à l'occasion d'un salon de thé à 15h au foyer Soeur Madeleine. Et au-delà de 19h, la soirée se poursuivra jusque tard sous le chapiteau, en musique (avec Jessie, Michel & JP, et Capô2) et avec des petits plats à gogo.

Le 14 juillet à SAINT-PIERRE

La Fête Nationale sera inaugurée par une prise d'armes place du Général de Gaulle à 9h. Au même moment débuteront plusieurs activités sportives : du tir sur cible au stand Henri Sautot, une compétition de ball-trap au stand du cap à l'Aigle, et un tournoi de pétanque en doublette au Cochonnet Saint-Pierrais. Les boulistes lèvent-tard se rattraperont au tournoi de la Boule du Calvaire, qui débute lui à 10h. 10h, c'est également le départ de la traditionnelle course à pied de la Foulée des Îles, donné sur la place du Général de Gaulle. Et le début des courses "revisitées" pour les moins de 13 ans.

Après le discours du maire à midi et le vin d'honneur offert par la municipalité, Plex et Henri Lafitte offriront l'animation musicale aux gastronomes qui profiteront de la restauration proposée sur les stands des associations.

Fête foraine l'après-midi

Dès 14h, les moins de 12 ans seront à la fête... foraine proposée sur la place par les associations, avec au programme pendant deux heures la catapulte, la pêche à la ligne ou encore la roue. Alors que le terrain de rugby sera investit de 14h à 18h par les archers du Battle Archery organisé par la Flêche Boréale. Retour sur la place dès 16h45, avec Cultur'île qui chauffera l'ambiance grâce àses danses traditionnelles.

Notez que le manège du centre-ville sera gratuit tout l'après-midi et qu'il y aura du sport aussi au stade John Girardin, avec dès 17h le match de football ASIA/ASSP.

Soirée en feux d'artifice et musique

Plusieurs groupes seront sur les planches dès 18h30 pour débuter la soirée : les formations Karakrists et Au Bon Temps. Le temps de la remise de la coupe de foot à 20h, et Robin &Co' investira la scène à 20h45, jusqu'à la nuit et les très attendus feux d'artifice, tirés à 22h15. Ce sera alors le temps du traditionnel bal populaire, animé cette année par Areïon.