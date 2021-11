Saint-Pierre et Miquelon présent au salon philatélique de Paris

Le salon philatélique d'automne de Paris accueille, une fois de plus, un stand aux couleurs de Saint-Pierre et Miquelon avec cette année 45 timbres sur la table.

Marie Paturel •

Après une édition annulée en 2020, le salon philatélique d'automne fait son retour au plus grand plaisir des collectionneurs et des illustrateurs.

Les participants sont nombreux. Saint-Pierre et Miquelon est quant à lui le seul représentant des territoires d'Outre-Mer, avec à son stand pas moins de 45 timbres.

Promouvoir l'archipel à travers les timbres

Les artistes Patrick Dérible, Marie-Laure Drillet et Raphaële Goineau ont fait le déplacement. Ils ont imaginé une partie des timbres de l'archipel et se réjouissent de participer à cet évènement. Un évènement toujours important afin de promouvoir les couleurs de Saint-Pierre et Miquelon.

Les timbres de l'archipel sont particuliers et attirent, tous les ans, les collectionneurs. Ils sont uniquement en vente sur le territoire, ce qui leur donne une rareté dans le monde de la philatélie.

Nous avons la possibilité d'émettre nos propres timbres et c'est ça qui donne de la valeur pour les philatélistes, vous ne les retrouverez pas ailleurs qu'à Saint-Pierre et Miquelon. Jacques Bouwet, directeur de La Poste.

Les principaux ambassadeurs de l'archipel ont jusqu'au dimanche 7 novembre pour rencontrer tous les passionnés de la philatélie.

Le reportage d'Antoine Defives et Albane Lussien :