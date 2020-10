Cérémonie du Kava en l'honneur du nouveau sénateur Kulimoetoke

Le nouveau sénateur de Wallis et Futuna s’est vu offrir une cérémonie du kava par la chefferie du roi Lavelua Ma’utamakia Vaimu’a Halagahu. Une reconnaissance coutumière du sénateur Mikaele Kulimoetoke.

Sofia Folautanoa •

©wallisfutuna

Élu le dimanche 27 septembre dernier, aujourd'hui l'ambiance est vive malgré le mauvais temps à la place de notre Dame des 7 douleurs à Vailala au nord de Wallis. Au programme de cette journée, messe suivi de la cérémonie du kava royal et partage du katoaga. Cette cérémonie officialise coutumièrement le nouveau rôle du parlementaire Mikaele Kulimoetoke et la collaboration à venir aux cotés des coutumiers du territoire. Joie et bonne humeur ont animé cette journée. Leone Vaitanoa et Mirna Kilama