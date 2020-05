19 des 31 magasins ECOMAX repris par la société SOCODIS

Le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France a été prononcé le 30 avril 2020 en faveur de SOCODIS qui reprend à compter du 2 mai 19 des 31 magasins ECOMAX et un peu plus de la moitié des salariés. L'administrateur judicaire a donc licencié tous les salariés non repris.

Ch. Horn •