Ary Chalus condamné à deux ans d’inéligibilité

Le couperet est tombé peu après 10h00, ce vendredi : le président de la Région Guadeloupe a été condamné, dans l’affaire dans laquelle il était poursuivi pour "abus de confiance" et engagement de dépenses électorales dépassant le plafond légal. Ary Chalus est frappé d’inéligibilité pour deux ans, notamment. Trois de ses co-prévenus ont aussi été condamnés. Fred Madinécouty a été relaxé.

Nadine Fadel, avec Christelle Théophile •

Comme attendu, ce vendredi 12 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Basse-Terre a rendu son délibéré, dans l’affaire dite "Ary Chalus", suite au procès qui s’est tenu sur deux jours, les 12 et 13 octobre derniers. Le président du Conseil Régional de la Guadeloupe était poursuivi pour des faits "d’abus de confiance" et d’engagement de dépenses électorales dépassant le plafond légal, lors de la campagne pour les régionales de 2015. Quatre autres prévenus ont été fixés sur leur sort, aujourd’hui.

Ary Chalus a été condamné à deux ans d’inéligibilité, 15 mois de sursis, 25.000 euros d’amende et une interdiction d’être membre d’un bureau associatif durant trois ans.

Fred Madinécouty, l'ancien directeur général des Services à la Communauté d'Agglomérations Grand Sud Caraïbes, a été relaxé, alors que le tribunal a appliqué la loi de 2017 sur la probité.

Pie Eustache, président délégué de l’association culturelle et sportive qui a payé les dépassements de frais de campagne d’Ary Chalus, l’Alliance Baie-Mahaultienne, écope de trois mois de sursis et de 3000 euros d’amende. Il a aussi interdiction d’être membre d’un bureau associatif pendant trois ans et fait l’objet d’une privation d’éligibilité de deux ans.

Georges Daubin, maire adjoint à Baie-Mahault au moment des faits, est aussi condamné, à six mois de sursis, 6000 euros d’amende ; il est également privé de son droit à éligibilité durant deux ans.

Dominique Descombes, le mandataire financier d'Ary Chalus et trésorier de l'Alliance Baie-Mahaultienne écope, lui, de 9 mois de sursis, 6000 euros d’amende, d’une interdiction d’être membre d’un bureau associatif pendant 3 ans et, comme trois de ses co-prévenus, d’une inéligibilité de deux ans.

Pour rappel, dans ce dossier judiciaire, Victorin Lurel, Hilaire Brudey Marie-Camille Mounien et la Fédération guadeloupéenne du Parti Socialiste s’étaient constitués parties civiles ; tous étaient absents aujourd'hui.

Au rang des victimes, se trouvaient l’association pour la défense des contribuables et citoyens de Guadeloupe et l’Alliance Baie-Mahaultienne.

La décision du tribunal sera affichée dans le Journal Officiel.

Les condamnés disposent de dix jours pour faire appel de la décision. S'ils passent par cette étape, il n’y aura pas d’exécution provisoire. En revanche, en l’absence d’appel, le président de la Région Guadeloupe sera suspendu au bout de dix jours.

