Gourbeyre : nouvelle rixe, nouveau blessé par arme blanche

Rixe ou agression ? Pour la troisième fois en moins de 24 heures, un homme a été grièvement blessé, dans le Sud Basse-Terre. Cette fois, c’est à Gourbeyre qu’un sexagénaire a presque été égorgé par arme blanche.

Nadine Fadel •

Ce week-end est décidément sanglant.

Après la série de victimes dénombrées la nuit dernière, entre la fusillade mortelle de Bouliqui (Le Gosier) et les coups portés à deux hommes à Trois-Rivières et Basse-Terre, un sexagénaire a été victime d’une agression (ou d’une rixe), à Gourbeyre, dans l’après-midi de ce dimanche 18 juin 2023, indique le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Il était environ 13h00, quand cet homme de 62 ans a reçu des coups portés à l’aide d’une arme blanche, à son domicile de la rue de Armand Champfleury. Cette victime présente des plaies graves à la gorge, au thorax et à la main droite ; autant de blessures qui témoignent de la violence des faits.

L’hélicoptère Dragon 971 de la Sécurité civile a été mobilisé, pour transférer ce blessé au centre hospitalier universitaire (CHU), après sa médicalisation sur place. Son pronostic vital est engagé, précisent les pompiers.

Les gendarmes devront faire la lumière sur ce qui s’est passé.