CANNE. Le Kolèktif des Agriculteurs vote le blocage de l’usine Gardel

Déterminés à ne pas poursuivre leur activité dans les mêmes conditions que l’an dernier, où ils affirment avoir travaillé à perte, les adhérents au Kolèktif des Agriculteurs ont décidé de bloquer l’usine de Gardel, à Moule, mardi, à quatre jours de l’ouverture de la campagne sucrière 2024.

Nadine Fadel, avec Lydia Quérin •

Comme le craignaient les acteurs de la filière canne, la mobilisation des planteurs en colère va être durcie, à compter de la semaine prochaine. Les plus de 150 professionnels ayant répondu à l’invitation du Kolèktif des Agriculteurs et de l’UDCAG (la SICA du bassin de Basse-Terre), ont voté à main levée en faveur du blocage de l’usine de Gardel, à Moule, dès mardi (27 février 2024), à 5h30.

Cette réunion a été organisée à Petit-Canal, ce dimanche, suite à plusieurs échanges avec les autorités locales, les collectivités majeures et les instances représentatives de la filière canne-sucre de la Guadeloupe, durant la semaine.

Mais ces rencontres n’ont pas abouti à des propositions satisfaisantes, de la part de ces interlocuteurs, aux yeux des producteurs qui s’estiment lésés par la convention canne 2023-2028, signée en avril dernier.

Ils exigent davantage de transparence de la part de l’usinier, quant à l’évaluation de la richesse saccharimétrique des cannes livrées. Ils revendiquent aussi et surtout une répartition équitable de l’argent généré par la profession, au profit de tous les acteurs, dont les planteurs.

Les militants mobilisés estiment à 160€ le juste prix de la tonne de canne. Selon les termes de la convention en vigueur, ils touchent 109€/t (99,59/t à Marie-Galante). Vendredi, l’Etat, la Région et le Département ont promis, en plus, une augmentation de la prime bagasse de 1,90€/t.

La Guadeloupe compte environ 1500 planteurs.

La grande majorité de ceux-ci, ainsi que les autres acteurs de la filière sont opposés au blocage. Ils redoutent le scénario de l’an dernier où, notamment à cause du retard pris au début de la campagne sucrière, du fait des actions coup de poing du même collectif, ont subi de lourdes pertes. La prochaine saison doit débuter, selon le calendrier arrêté, le 1er mars en Basse-Terre et en Grande-Terre et le 14 mars à Marie-Galante.

En outre, le Groupement d’intérêt économique (GIE) canne, signataire de la convention canne et qui, depuis 2005, fédère les quatre sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) cannières de l’archipel, s’est désolidarisé de l’UDCAG, impliqué dans la mobilisation.