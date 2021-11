En Guadeloupe, les nuits se suivent et se ressemblent

La Guadeloupe est toujours paralysée, ce mercredi matin ; les axes stratégiques sont bloqués et les barrages sont maintenus. Pour autant, la nuit a été relativement calme, dans l'agglomération pointoise. En revanche, à Bouliqui, aux Abymes, un manifestant a reçu une balle à la jambe.

Guadeloupe La 1ère •

C'est le statut quo, en Guadeloupe, en ce dixième jour de grève générale contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire, désormais aussi menée sur la base de revendications sociales.

Les barrages toujours en place

Le réseau routier est toujours bloqué, en Guadeloupe, en cette matinée du mercredi 24 novembre 2021.

Les principaux barrages, érigés dans le cadre de la contestation sociale, sont toujours en place.

Certains nouveaux ont vu le jour, durant les dernières heures. C'est le cas notamment au Gosier, dans le secteur du Pôle administratif, à Belle Plaine. Deux bornes de tri des déchets ont été positionnées en travers de la route ; il est impossible, par cet itinéraire, d'accéder au bourg.

L'agglomération pointoise est très impactée, par ces entraves à la circulation.

En Basse-Terre, même situation, particulièrement de Capesterre-Belle-Eau à Vieux-Habitants. Nul ne passe à La Boucan, à Sainte-Rose. Le rond-Point de Montebello, à Petit-Bourg, reste aussi quasi-infranchissable, à moins d'âpres négociations. Le carrefour de Mahault, à Pointe-Noire, est un autre point chaud de la contestation.

Idem, en direction de Saint-François, où des points de blocages sont hermétiques.

Le barrage de Perrin, aux Abymes, est toujours sous bonne garde des contestataires.

A part autour de son habitation, se déplacer sur des grands parcours, je pense que ce n'est pas la peine d'y penser. Sully Pandolf, directeur de Routes de Guadeloupe

Dans le quartier de Rivière-des-Pères, les gendarmes ont libéré la voie de circulation qui est longtemps restée bloquée, durant la nuit.

Un blessé parmi les manifestants, à Bouliqui

Certes, il semble que la nuit dernière (du 23 au 24 novembre 2021) ait été plus calme que les précédentes, sur la majeure partie de la Guadeloupe. Pas de stigmates d'affrontements, entre des bandes et les forces de l'ordre, à Pointe-à-Pitre et ses alentours.

En revanche, il y a eu des coups de feu, à balles réelles, à Bouliqui, aux Abymes. Aux alentours de 22h00, un manifestant a reçu une balle, à la jambe, dans ce quartier où des dizaines de jeunes ont érigé un barrage et y ont mis le feu. Touché au-dessus du genou, le garçon a été pris en charge par les pompiers et a été conduit à l'hôpital.

Un blessé à Bouliqui, aux Abymes - nuit du 23 au 24/11/2021

Le quartier, ce matin, est sous le choc. Les riverains témoins de la scène affirment que les jeunes n'étaient pas armés et que ce sont les forces qui sont venus en force. Elias, habitant de Bouliqui témoigne :

©Gessy Blanquet - Guadeloupe La 1ère

Entre temps, la route a été libérée, à Bouliqui/Les Abymes.

Le quartier de Bouliqui, ce mercredi matin • ©Gessy Blanquet

Le quartier de Bouliqui, ce mercredi matin • ©Gessy Blanquet

Dans le quartier de Bouliqui, ce mercredi matin • ©Gessy Blanquet



Par ailleurs, en d'autres lieux, des tentatives de racket ont été signalées, voire des vols. Certains automobilistes affirment avoir été agressés par des individus mobilisés sur des barrages.

Des condamnations déjà tombées

Des procès en correctionnelle se sont tenus, lundi 22 et mardi 23 novembre. Les mis en cause ont tous été épinglés, par les forces de l'ordre, dans le cadre des exactions commises durant les nuits du 18 au 22 novembre.

Plusieurs ont été condamnés ; les peines vont de mois de prison ferme à des travaux d'intérêt général.

À lire aussi Exactions nocturnes : près d'une quarantaine de personnes jugées en comparution immédiate

Pas de négociation en vue

Côté négociation, pour qu'une issue soit trouvée à la grave crise qui sévit dans l'archipel, c'est le calme plat.

Les membres du gouvernement refusent de rencontrer les acteurs du Collectif d'organisations en lutte contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, au prétexte que ceux-ci ne condamnent pas les violences des derniers jours.

Les membres de ce même collectif ont déclaré que les élus locaux sont disqualifiés, faute d'avoir pu défendre leur point de vue, face aux instances nationales.

Et le préfet de la Guadeloupe n'a pas, à ce jour, convoqué les grévistes, pour l'ouverture du dialogue social.

Seul le Département a fait un pas en direction des sapeurs-pompiers du SDIS, en répondant favorablement aux revendications de ces professionnels, sur les questions de conditions de travail.

À lire aussi Le Département fait un pas vers les pompiers grévistes

Tout de même, les discussions se poursuivent, en coulisses, entre Paris et les élus guadeloupéens, après la rencontre du lundi 22 novembre avec le premier ministre, pour tenter de trouver une issue à cette crise sociale. Ce mercredi, en Conseil de défense, le président Emmanuel Macron doit apporter la réponse à la demande des élus, sur le rétablissement des tests négatifs de moins de 72 heures, pour les voyageurs débarquant en Guadeloupe.

Une question reste en suspens : comment mettre en oeuvre, localement, des mesures spécifiques, tout en prônant l'application de la loi du 5 août 2021, sur l'ensemble du territoire national ?

Les écoles toujours fermées

Le Rectorat a préféré maintenir les collèges et lycées fermés (il n'y a pas cours dans le 1er degré, le mercredi), aujourd'hui, au regard des difficultés de circulation, en Grande-Terre et en Basse-Terre. Cette mesure ne concerne pas les îles du Sud : Marie-Galante, Les Saintes et La Désirade.