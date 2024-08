L’Atlas des cyclones des Antilles françaises actualisé et lourd d’enseignements sur les phénomènes des 4 derniers siècles

Le troisième volet de l’Atlas des cyclones des Antilles françaises vient de paraître. Via ce travail minutieux, réalisé par les membres de l’Amicale des Ouragans et qui répertorie les phénomènes sur près de quatre siècles, on a confirmation de ce qu’annoncent les prévisionnistes depuis quelques années : les ouragans sont de plus en nombreux dans la zone. L’ouvrage est accessible à tous, en ligne.

L'Amicale des Ouragans a publié le troisième et dernier volet temporel de son Atlas des cyclones des Antilles françaises ; celui qui répertorie les phénomènes cycloniques qui ont concerné les îles correspondantes, entre 1635 (date du début de la colonisation française localement) et 1850.

Cette période [de 1635 à 1850] n'est pas couverte par la base de données HURDAT (HURricane DATabase) qui, pour le moment, ne remonte pas en deçà de l'année 1851. La reconstitution de l'existence de ces perturbations cycloniques est donc le résultat de nos analyses réalisées à partir des documents de cette époque (lettres des administrateurs de ces territoires et de résidents, articles de presse, catalogues d'historiens spécialisés). Amicale des Ouragans

Ce dernier numéro, qui répertorie 66 cyclones, vient compléter ses deux prédécesseurs, qui concernent les années allant de 1851 à 1949 (90 cyclones), pour l’un et de 1950 à nos jours (83 cyclones), pour l’autre.

Des fiches concernant Béryl (nuit du lundi 1er au mardi 2 juillet 2024) et Ernesto (nuit du lundi 12 au mardi 13 août 2024) ont d’ores et déjà été créées !

Cette édition clôt 7 années de travail quasi-quotidien des auteurs François Borel, Roland Mazurie et Jean-Claude Huc, pour mettre à la disposition des populations, des décideurs, des acteurs de la sécurité, des professionnels de la météorologie et de la climatologie, des amateurs éclairés ou simples curieux, une production scientifique de référence qui aboutit à une connaissance la plus exhaustive possible des phénomènes cycloniques dans la zone géographique des Antilles françaises, et ce depuis 1635. Amicale des Ouragans

Le nombre de phénomènes en constante augmentation

Au total, sur les 389 années étudiées, les caractéristiques de 239 cyclones tropicaux sont détaillées, sur la base des archives disponibles.

L’ouvrage, dans son entier, témoigne de l’augmentation du nombre de phénomènes remarquables, dans la zone. Sur 60 ans, de 1950 à 2010, l’Atlas recense un total de 30 cyclones. On en compte 16, de 2011 à 2023, soit sur 12 ans. Cela illustre un ratio cyclone/an particulièrement élevé, au cours des dernières années.

2024 devrait aussi témoigner de l’intensification de l’activité cyclonique, puisque 25 cyclones nommés, incluant 12 ouragans, dont 5 à 6 majeurs (+/- catégorie 3) sont prévus en cette saison. Impossible de dire ce qui attend les Antilles françaises, dans ce contexte. Après Béryl et Ernesto, on ne sait si les prochains cyclones auront une trajectoire dévastatrice pour la Guadeloupe et le reste des îles de la zone.

Un document riche, en accès libre et gratuit

L’Atlas des cyclones des Antilles françaises, qui s’intéresse en particulier aux îles de la Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, est intégralement consultable en ligne, "sans cookie et sans fenêtre publicitaire", précisent les auteurs.

Cette production a été mise à jour en août 2024 et le sera au fil des futures dépressions.

Les trois Atlas des cyclones des Antilles françaises sont le fruit du travail de trois passionnés de météorologie et d’histoire : François Borel, Roland Mazurie et Jean-Claude Huc, cofondateurs de l’association Amicale des Ouragans.

Les auteurs sont à disposition des utilisateurs, pour tout questionnement et toute utilisation de ce travail, qui apporte à l’échelle fine des Antilles françaises la connaissance la plus complète possible à ce jour, de leur vécu cyclonique. Amicale des Ouragans

Merci Messieurs pour ce travail titanesque et précieux en territoire exposé !

