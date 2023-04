La Cour d'Appel de la Guadeloupe confirme la suspension prononcée par le Conseil de l'Ordre des avocats à l'encontre de Me Charles Nicolas

Moins d’un mois après l’examen du dossier, la cour d’Appel a rendu son arrêt ce jour en début d’après-midi. Les magistrats ont rejeté le pourvoi de Me Charles Nicolas et ont confirmé de facto la suspension professionnelle pour une durée de 6 mois de l’ancien double bâtonnier prononcé par le Conseil de l’Ordre le 27 février dernier.

E. Stimpfling a •

C'est cette décision prise par le Conseil de l'Ordre des avocats, le 27 février 2023 dernier que Me Charles Nicolas et ses conseils avaient contestée.

Le 28 mars dernier, lors d'une séance au cours de laquelle, un bon nombre d'avocats avaient tenu à manifester leur soutien à leur confrère mis en cause, la défense de Me Charles Nicolas s'était employée à démontrer la faiblesse du dossier qui a valu cette suspension à leur client.

L'arrêt de la Cour d'Appel publié ce mardi 25 avril 2023 les incite aujourd'hui à aller en cours de cassation pour tenter d'avoir gain de cause.

Contacté, Me Philippe Edmond Mariette, qui dirige l’équipe des 5 défenseurs, juge

« cette décision surprenante au regard du droit et des textes. Nous formons un pourvoi en Cassation pour solliciter une juste application du Droit positif et de la jurisprudence existante en la matière » Me Philippe Edmond Mariette, avocat de la défense de Me Charles Nicolas

Et le ténor du barreau martiniquais de conclure «souvent la vérité nécessite un temps long»

Pour rappel, Me Charles Nicolas a été mis en examen le 8 février dernier pour abus de confiance aggravé, escroquerie et blanchiement aggravé et placé sous contrôle judiciaire. Selon le Parquet de Fort de France, le préjudice financier serait évalué à 11 millions d’euros. Plus de 200 victimes auraient été dénombrées.