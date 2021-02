Licence Arts du spectacle : enseignants et artistes plaident pour son maintien, l'UA évoque une coquille presque vide

Nadine Fadel •

Nous avons déjà évoqué, sur guadeloupe.la1ere.fr, le projet du doyen de la faculté "Roger Toumson", à Saint-Claude, de fermer la première année de la licence "Arts du spectacle et patrimoine culturel immatériel", dès la prochaine rentrée scolaire.

A cette annonce, les étudiants de ce cursus ont manifesté, à l'entrée du campus, le lundi 25 janvier 2021, pour exprimer leur désapprobation et leur crainte de voir toute la filière supprimée, à terme.

Le Doyen avait tenté de les rassurer, en prétextant que cette fermeture se justifiait, pour une nécessaire réorganisation d'une licence, dont plusieurs enseignements ne sont que peu, voire pas du tout dispensés.

Aujourd'hui, c'est au tour des enseignants des arts et les artistes intervenants, au sein des collèges et lycées de la Guadeloupe, de se manifester. Une cinquantaine de ces professeurs et professionnels dans le domaine des arts ont co-signé un communiqué, ce lundi 1er février. Ils affirment que la fermeture de la 1ère année de la licence "Arts du spectacle et patrimoine culturel immatériel" est lourde de conséquences, pour les élèves du second degré qui se destinaient aux métiers culturels et qui espéraient pouvoir poursuivre leurs études, dans l'archipel.

Artistes et enseignants des arts militent pour le maintien de la licence arts du spectacle

Les enseignants des arts et les artistes-intervenants se disent stupéfaits d'apprendre qu'une si jeune filière (créée il y a trois ans), qui "offre de nombreuses perspectives à notre jeunesse" soit compromise pour des "problèmes administratifs et/ou pédagogiques".

Est-il nécessaire de rappeler que la Guadeloupe est une terre de culture ? Que nos lycéens, toutes disciplines artistiques confondues, depuis quelques années, sont entre 95% et 100% de réussite au BAC ? Nous ne pouvons pas avoir obtenu l’inscription du Gwoka au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, en 2014, pour voir disparaître une filière qui valorise et professionnalise autour des arts et du patrimoine, en 2021.

L'existence de cette licence a créé une émulation, dans le second degré, comme l'explique José Jernidier, comédiens, auteur, metteur en scène et intervenant en milieu scolaire. Il est interrogé par Chantal Horn :

José Jernidier : "Depuis trois ans, on était ravis de voir qu'il y a une section ouverte à Saint-Claude !"

Connaissant l'existence de ce cursus universitaire, nombreux sont les collégiens et lycéens à s'être orientés vers les arts (musique, danse, théâtre, arts plastiques, arts visuels et numériques).

Fermer la première année de la licence jusqu'ici proposée au Camp Jacob revient, donc, à leur couper l'herbe sous les pieds ; cela, à deux mois des choix post-Bac, à faire sur le logiciel "Parcours Sup". Les voilà contraint de quitter la Guadeloupe... en pleine pandémie.

"Je demande aux gens de revoir leur copie. S'il vous plaît", demande faite par Raymonde Torin, professeur d’EPS en charge de l’Art Danse en lycée :

Les signataires de ce communiqué entendent contribuer à la recherche de solutions, pour que soit assurée la continuité de cette filière universitaire.

Des solutions peuvent être trouvées avec les structures arts sur tout le territoire, mais également avec des établissements scolaires en ce qui concerne la théorie. Nous sommes nous aussi, acteurs du milieu culturel, prêts à mener à vos côtés, les réflexions nécessaires pour l’élaboration d’une solution prompte et favorable. Donnons une chance à notre jeunesse en faisant appel à notre imagination !

Leur objectif est de faire en sorte que les futurs décideurs de la culture, en Guadeloupe, soit formés localement, pour garantir au territoire un "avenir identitaire".

"Nous ne pouvons pas fermer cette filière !" affirme Christine Chalcol, professeur agrégé de musique, dans le secdond degré :

A lire le communiqué complet de ce collectif d'enseignants en arts et d'artistes-intervenants en milieu scolaire :

Communiqué des enseignants Arts, artistes-intervenants et artistes partenaires - 1er février 2021

Une licence au rabais ?

Pour rappel, selon la faculté, les étudiants déjà inscrits ne devraient pas être lésés, puisque seule la première année fermerait, en septembre 2021. Ces derniers vont, en effet, pourvoir valider leur Bac+3, puisque la 2ème et la 3ème année devraient perdurer.

Pour autant, le Pr Eustase Janky, président de l'Université des Antilles, s'est expliqué, quant aux nombreux dysfonctionnements dont souffre la filière "Arts du spectacle et patrimoine culturel immatériel", en Guadeloupe et, par ricochet, les étudiants aussi.

Recommencer une première année dans ces conditions est difficile (...). Pour une formation universitaire, il y a des exigences nationales. Or la licence "Arts du spectacle" ne répond pas à ces exigences. Nous n'avons que 2% des enseignements qui sont assurés par des universitaires (...). Et puis les étudiants ne sont pas contents. La formation ne répond pas à leurs exigences non plus. Pr Eustase Janky, président de l'Université des Antilles

Dysfonctionnements : à qui la faute ?

Le professeur Eustase Janky pointe, donc, aussi du doigt le porteur de ce projet de licence, qui n'a pas fait la nécessaire pour en garantir les contenus et pourvoir les postes d'enseignants nécessaire.

Ce porteur de projet est Appolinaire Anaceka, professeur des universités et ethno-musicologue. Il ne répond pas sur le manque d'organisation, pour assoir la formation, avec le renfort des professionnels indiqués.

Pour sa part, il dénonce un manque de dialogue, alors que des solutions existent, selon lui, pour sauver cette filière, dans l'intérêt suprême des étudiants. Il déclare aussi n'avoir bénéficié d'aucun moyen, pour mener sa mission. En revanche, il aurait développé des projets, présentés à sa tutelle... en vain.

Le moins que l'on puisse dire est que cette licence "arts du spectacle" mobilise l'attention de tous.

Puissent-ils s'entendre et dépasser leurs divergences, pour ne se concentrer que sur l'enjeu principal du maintien, ou non, de cette filière : l'intérêt de la jeunesse guadeloupéenne.