Lycée agricole : un accord de sortie de crise qui signe la fin d'un mois de conflit

Après un peu plus d'un mois de conflit au sein de l’établissement public Guadeloupe Agrocampus, un protocole d’accord de sortie de crise a été signé, vendredi. Les cours au lycée agricole reprendront donc le 6 novembre.

Josiane Champion, avec Nadine Fadel •

Les cours reprendront à la rentrée des vacances de la Toussaint, le 6 novembre prochain, au sein du Lycée agricole "Alexandre Buffon", à Baie-Mahault. Après un peu plus d'un mois de mouvement de grogne, un protocole d’accord de sortie de crise a été signé, hier (vendredi 27 octobre 2023), entre tous les partenaires qui gravitent autour de cet établissement : la Région Guadeloupe, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF, qui représente le ministère de l’Agriculture, tutelle de l’établissement public), le conseil d’administration de Guadeloupe AgroCampus, les syndicats d’enseignants (SEA-UNSA et SNETAP-FSU), le collectif des apprenants et le collectif des parents.

Pour rappel, le 25 septembre dernier, le conflit a débuté par une grève des professeurs. Puis, les élèves ont pris le relais, le 28, soutenus par les représentants des parents. Tous réclamaient principalement des conditions décentes pour travailler, notamment en termes de locaux et de matériel.

Sur cette revendication concernant les moyens, la Région s’est engagée à lancer un marché public cadre sur 3 ans, afin de permettre l’acquisition directe de l’ensemble du matériel pédagogique demandé lors de la réunion du 11 octobre.

Dans l’immédiat, la collectivité va fournir les matériels urgents pour les laboratoires et pour les agro-équipements destinés à la production végétale, avec pour l’essentiel, du matériel neuf (un microtracteur, 10 débroussailleuses et 4 tondeuses).

En revanche, le gros tracteur (qui sert notamment à passer le CACES) est un engin d’occasion, mais certifié conforme.

Pour sa part, l’établissement a promis une réparation immédiate de la mini-pelle, du tracteur, du microtracteur et des éléments tractés ; une commande va être passée, de suite, pour l’acquisition du matériel pédagogique de la zootechnie, moyennant 27.500 euros.

L’EPLEFPA s’est, par ailleurs, engagé à ne prendre aucune sanction disciplinaire contre les apprenants qui se sont mobilisés.

Enfin, ces derniers, ainsi que les autres usagers du lycée agricole, auront l’occasion de s’exprimer sur l’impact psychologique généré par les dernières semaines de tension ; une cellule d’écoute et un temps de parole sont prévus le matin du 7 novembre.

Un comité de suivi est mis en place, entre les signataires du protocole, avec une première réunion prévue avant le prochain conseil d’administration de l’établissement.