Naufrage à l’arrivée de la Route du Rhum : une enquête ouverte pour homicides involontaires et blessures involontaires

La "Route du Rhum – Destination Guadeloupe" est endeuillée, suite à la mort de deux membres de la société organisatrice de la course à la voile, lors d'un chavirage survenu ce mercredi, à quelques minutes de l’arrivée du grand vainqueur. Une enquête est ouverte. Les festivités sont annulées, ce jour.

Nadine Fadel, avec Eric Stimpfling •

Suite au décès de deux personnes, lors du chavirage d’un bateau-suiveur, en marge de l’arrivée du vainqueur de la « Route du Rhum – Destination Guadeloupe », ce mercredi 16 novembre 2022, le Parquet de Pointe-à-Pitre a ouvert une enquête ; celle-ci a été confiée aux services de la gendarmerie maritime et à la brigade nautique de la gendarmerie de Guadeloupe, renforcés par les services de la police nationale :

Une enquête de flagrance des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à trois mois à la suite de l’accident survenu en mer ce jour, aux environs de 5h du matin, au large de Pointe-à-Pitre, a été ouverte. Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre

A LIRE AUSSI : Accident en mer à l'arrivée de la Route du Rhum 2022 : deux morts

Les survivants ont déjà été auditionnés, une première fois, ce matin, par les gendarmes de la brigade nautique de Petit Pérou.

Le Coralia, navire qui a chaviré, a été ramené à quai, dans la matinée, puis retourné.

L’examen de la vedette pourrait peut-être d’apporter quelques réponses complémentaires.

L’hypothèse d’une collision avec un autre navire semble, à ce stade, pouvoir être exclue, même si toutes les hypothèses continuent d’être vérifiées, compte tenu de la présence sur le plan d’eau d’un très grand nombre d’embarcations Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre

Tragique accident

Les conditions de l’accident sont encore indéterminées.

Le naufrage a eu lieu à près d’un mille nautique de la ligne d’arrivée, peu de temps avant son franchissement par Charles Caudrelier.

Onze passagers, dont deux membres d’équipage, étaient à bord de l’embarcation, mandatée et accréditée par l’organisation de la course et porteur d’un drapeau rouge. Le prestataire a en charge le transport de la presse, des officiels et des invités, dans les eaux guadeloupéennes, lors des arrivées.

A LIRE AUSSI : Route du Rhum : comment s’organise la sécurité en mer, en Guadeloupe ?

Les deux victimes mortelles, sorties de l’eau en arrêt cardio-respiratoire, sont malheureusement restées coincées sous la coque du bateau, au moment de l'accident.

"Les blessures physiques subies par les autres passagers apparaissent légères", indique le Parquet.

D’importants moyens ont été déployés pour porter secours à tous.

Ce, en mer, grâce à l’intervention rapide de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et de plongeurs de la Marine nationale, notamment, dont un bateau se trouvait dans le périmètre. Tous les passagers ont ainsi rapidement été repêchés.

A terre, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et le Service d'aide médicale urgente (SAMU) ont positionné leurs ambulances à la subdivision des Phares et balises, à Fouillole. Cinq victimes ont été transportées au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG).

Ambulances du SMUR déployées à terre, pour la prise en charge des victimes du chavirage. • ©Eric Stimpfling

Ambulances des pompiers déployées à terre, pour la prise en charge des victimes du chavirage. • ©Eric Stimpfling

Une course endeuillée

Ce sont deux membres de la société OC Sport Pen Duick, deux hommes âgés de 35 et 38 ans, qui sont décédés dans cet accident. L’organisateur de la Route du Rhum l’a dévoilé dans un communiqué, ce matin.

Toutes nos pensées vont aux familles de nos deux collaborateurs et à l’ensemble de nos équipes profondément meurtries Hervé Favre, président d’OC Sport Pen Duick

Les festivités et cérémonies protocolaires prévues ce jour, à l’arrivée de la "Route du Rhum – Destination Guadeloupe" sont annulée, ce mercredi, selon une décision prise collégialement par l’organisateur de la course (OC Sport), la Région Guadeloupe et la préfecture. La mythique transatlantique en solitaire est en deuil, ce jour.

Charles Caudrelier, vainqueur de la course à la voile, a lui aussi réagi : "C’est un drame", a t-il déclaré, "je suis un peu sous le choc, l’ambiance est gâchée".

"L’association d’aide aux victimes GUADAV a été mandatée pour se mettre à disposition des victimes et de leur famille", a aussi précisé le Parquet de Pointe-à-Pitre.