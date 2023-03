Réforme des retraites et suppression de postes : nouvelle mobilisation des syndicats de l’éducation

Mobilisation des syndicats de l'éducation devant le rectorat, contre la réforme des retraites et la suppression de 131 postes à la rentrée prochaine - 15/03/2023.

Non à la réforme des retraites, non à la suppression de 131 postes au sein de l’académie de Guadeloupe à la rentrée prochaine... les syndicats de l’éducation ne désarment pas et, au fil des mobilisations, ils avancent leurs arguments, comme ce mercredi, devant le rectorat.

Nadine Fadel, avec Alexandre Houda

Les syndicats de l’éducation restent mobilisés, contre la réforme des retraites, mais aussi contre la suppression de 131 postes (25 dans le 1er degré et 106 dans le second) à la rentrée prochaine scolaire. Dans la matinée de ce mercredi 15 mars 2023, une soixantaine de personnels était devant le siège du rectorat, à Dothémare, aux Abymes, suite à un appel à la mobilisation. Par ailleurs, des collèges et lycées de l’archipel étaient portes closes, aujourd’hui ; des enseignants, notamment, ont tenu ces piquets de grève. Il est hors de question que nous travaillions au-delà de 72 ans (...). Il est important pour nous que les conditions de travail et d’apprentissage puissent s’améliorer et cela passe, nécessairement, par une réduction des fermetures de postes (...). Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU Guadeloupe (Fédération syndicale unitaire) Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU Guadeloupe • ©Alexandre Houda et Daniel Querin - Guadeloupe La 1ère Les représentants syndicaux, qui ont souhaité rencontrer la rectrice, pour négocier sur la question des suppressions de postes, n’ont pas été reçus. Pour autant, ils n’entendent pas baisser les bras. Le dialogue est compliqué, tout simplement parce que madame la rectrice a reçu des consignes. Le rectorat, comme le gouvernement, comme le président, ne discute pas avec les organisations syndicales (...). Nous avons déjà pris la décision, en intersyndicale, de déposer une alerte sociale, pour qu’effectivement madame la rectrice soit dans l’obligation de s’assoir autour d’une table, pour négocier la réouverture des postes et des classes (...). Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU Guadeloupe Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU Guadeloupe • ©Alexandre Houda et Daniel Quérin - Guadeloupe La 1ère Les syndicats appellent la population locale, en particuliers les parents d’élèves, à faire bloc autour, d’eau, pour exiger les conditions nécessaires à la réussite de la jeunesse de Guadeloupe Nous avons le devenir des jeunes qui sont dans les établissements en main et, donc, nous ne pouvons et nous n’allons jamais lâcher : il faut absolument que nous nous donnions les moyens de voir cette jeunesse réussir (...). Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU Guadeloupe Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU Guadeloupe • ©Alexandre Houda et Daniel Quérin - Guadeloupe La 1ère A LIRE AUSSI : Education : les élus s’allient aux syndicats contre la suppression de 131 postes à la rentrée prochaine

