Réouverture des écoles le 22 juin: pour les Abymes c'est non! pas possible

Le maire des Abymes Eric Jalton vient de publier un communiqué dans lequel il estime que la réouverture des établissements scolaires de sa commune n'est pas possible.

Olivier Lancien •

Eric Jalton a pris le temps de consulter son personnel communal, la caisse des écoles et le CCAS des Abymes pour prendre cette décision. Tous ces partenaires ont émis un avis défarobale quant à la reprise généralisée de l'école le 22 juin prochain pour les écoles, comme le souhaite le président de la République Emmanuel Macron.L'édile a, selon son communiqué, immédiatement informé le Rectorat, les enseignants et les parents d'élèves ainsi que les directeurs d'établissement. Le maire des Abymes reconnait que le protocole sanitaire a été "notoirement allégé", mais le fonctionnement des écoles ne pourra pas être assuré dans des conditions normales. La rentrée se fera en septembre sur le territoire des Abymes.Une position que l'édile a maintes fois réaffirmé, avant la nouvelle mouture du proctole sanitaire . Il campe donc sur ses positions. Les conditions ne sont pas réunies. Le 04 juin dernier, alors que le recteur d'académie, Mostafa Fourar et le préfet de Région, Philippe Gustin adressaient un courrier de mise en demeure des maires de Guadeloupe a rouvrir les écoles, Eric Jalton disait déjà: non! Les Abymes estiment qujourd'hui qu'il faut préparer la rentrée de septembre prochain.

