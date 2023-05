Visite en Guadeloupe de Bruno Le Maire : échange avec les jeunes entrepreneurs, en toute décontraction

C’est au sein d’une distillerie que le ministre de l’économie a débuté sa visite officielle en Guadeloupe. C’est là que Bruno Le Maire a rencontré le président de la Région et de jeunes entrepreneurs, qui ne demandent qu’à développer leurs activités. Mais avant toute discussion, une présentation et une dégustation des productions du site ont été organisées.

Nadine Fadel, avec Alexandre Houda •

La visite officielle de Bruno Le Maire en Guadeloupe a commencé sur les chapeaux de roues, en Guadeloupe. Dès son arrivée, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique s’est rendu dans une distillerie, chez "Papa Rouyo", à Sainte-Claire, dans la commune de Goyave.

Visite d’une distillerie... et dégustation.

En compagnie du préfet Xavier Lefort et du président de la Région Ary Chalus, Bruno Le Maire a eu droit aux habituels bains de foule et poignées de mains (de rigueurs en pareilles circonstances), aux explications sur l’art de la fabrication du rhum (breuvage emblématique de l’archipel) et à une séance de dégustation. Le ministre n’a pas boudé son plaisir !

Visite ministérielle de Bruno Le Maire en Guadeloupe - 24/05/2023.

Visite ministérielle de Bruno Le Maire en Guadeloupe - 24/05/2023.

Visite ministérielle de Bruno Le Maire. Qui dit distillerie, dit rhum ! - 24/05/2023.

Pour la petite histoire, "Papa Rouyo" est le nom du l’arrière-grand-père du créateur de cette marque de rhum. Il était planteur de canne, à Moule.

Rencontre avec de jeunes acteurs économiques

C’est donc après avoir levé le coude, que l’occupant de Bercy a rencontré quelques jeunes acteurs économiques de Guadeloupe : des exploitants agricoles, agro-transformateurs, spécialistes des nouvelles technologies, patrons de start-ups, gérants d’entreprises du tourisme... un panel non exhaustif de ce que l’archipel peut compter de forces vives a donc été invité à participer à cette rencontre.

Echange entre Bruno Le Maire et les jeunes acteurs économiques de la Guadeloupe - 24/05/2023.

Tous n’ont qu’un mot à la bouche : "développement". Mais celui-ci a été freiné par la crise Covid, la fiscalité et la conjoncture actuelle.

Bruno Le maire a montré de l’intérêt aux problématiques exposées. En vue du prochain Comité interministériel des Outre-mer, il est venu s’enquérir de ce qu’il convient de faire.

Il faut qu’on regarde (il nous reste 15 jours pour étudier ça) toutes les mesures qu’il faut prendre pour vous offrir les meilleures conditions de développement économique, ici, en Guadeloupe. Ça, c’est ma responsabilité de ministre de l’économie. Bruno Le Maire, ministre de l’économie

Le ministre a aussi évoqué les projets portés par la Région : le développement du port maritime et de l’aéroport, qu’il estime être une "très bonne idée", pour offrir de meilleures conditions d’accueil aux touristes, notamment. Mais tout reste à déterminer, à commencer par le coût et le mode de financement.

Et tant d’autres sujets méritent d’être pris à bras-le-corps :

Il faut régler les problèmes du quotidien que vous connaissez tous mille fois mieux que moi : la gestion de l’eau est un sujet, la gestion des déchets est évidemment un sujet... je viens là pour écouter. Je sens que je vais repartir avec une "shopping list" lourde comme trois fois la barrique sur laquelle nous travaillons (...) Bruno Le Maire, ministre de l’économie

Pour Bruno Le Maire, les start-up ont vocation à devenir des PME et à poursuivre leur progression en ayant accès aux crédits de la Banque Publique d'Investissement (BPI), qui a des bureaux en Guadeloupe.

Il appelle les entrepreneurs à ne pas se limiter à l’artisanat. Pour le ministre, il faut viser un rayonnement mondial, pour les produits locaux d’exception. Un programme "French tech" existe, pour accompagner les porteurs de projets. L’Etat peut aussi apporter des garanties aux banques, souvent frileuses, pour le financement de projets "pas trop risqués". Des accès seront ouverts aux demandeurs aux les multiples dispositifs existants.

Avoir une garantie de l’Etat sur un certain nombre de projets... j’suis prêt à regarder ! Bruno Le Maire, ministre de l’économie

Et cela tombe bien, puisque bon nombre d’acteurs de l’archipel étaient déjà dans cette optique de viser grand !

Bilan de cette première journée de visite

Après les rencontres du jour, en Guadeloupe, Bruno Le maire était face à la presse :

Bruno Le Maire, ministre de l'économie, en visite en Guadeloupe

Ce début de visite ministérielle a lieu au lendemain d’une perquisition à la mairie de Baie-Mahault, commandée par le Parquet national financier, dans le cadre d’une procédure visant Ary Chalus, en tant qu’ex-député, pour "détournements de fonds publics par personne chargée d’une mission de service public".