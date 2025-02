Yanise Cély, sœur de Rony Cély abattu par un gendarme à Goyave, a-t-elle violé le secret de l'instruction ?

C'est à l'occasion de l'anniversaire du drame de Goyave en janvier 2025 qu'un extrait de la vidéo piéton que portait le gendarme auteur des tirs, a fuité sur les réseaux sociaux. Le parquet avait alors immédiatement avisé le juge d'instruction chargé de l'affaire de cette violation.

La procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo avait rappelé qu’il s’agit d’une violation du secret de l’instruction, conformément à l’article 434-7-2 du Code pénal.

Celui-ci vise à garantir l’efficacité et l’équité de la procédure judiciaire en cours et, par ailleurs, à protéger la présomption d’innocence des personnes mises en cause. Tout contrevenant s’expose à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.