FIFAC : Découvrez le palmarès du Festival du film documentaire Amazonie-Caraïbes 2023

La 5e édition du FIFAC s'est achevée par l’annonce du palmarès au Camp de la transportation à Saint-Laurent du Maroni. Le jury de professionnels était présidé par Christiane Taubira. "Adieu Sauvage" du Colombien Sergio Guataquira Sarmiento a été sacré meilleur documentaire.

Cécile Baquey et Ludmïa Lewis •

Le Camp de Transportation a martyrisé des milliers de bagnards, de la chair humaine exploitée et maltraitée de 1858 à 1946. Le lieu est devenu un site culturel unique au monde, un petit miracle après des années d’abomination.

C’est donc ici, sous les branches d’un sublime manguier centenaire, que le jury de professionnels présidé par Christiane Taubira a présenté le palmarès de ce festival du film documentaire Amazonie-Caraïbes.

Voici ci-dessous en détail les films distingués par le jury du FIFAC, le jury des lycéens et le prix du public.

Grand Prix FIFAC France Télévisions

Le prix du Meilleur documentaire 2023 a ainsi été décerné à Adieu Sauvage de Sergio Guataquira Sarmiento (Belgique – Colombie | 2022 | Français - Espagnol | 90’ Fox the Fox Productions – Grand Angle Productions).

L’action de ce film se déroule en Colombie. Le réalisateur Sergio Guataquira Sarmiento, lui-même descendant d'une communauté autochtone colombienne presque disparue, part à la rencontre des Cacuas pour parler de leurs sentiments, de leurs amours et de leur solitude. Il y a eu récemment plusieurs suicides chez les Cacuas "dus au mal d’amour". Ce faisant, Sergio Guataquira Sarmiento, aujourd’hui installé en Belgique, renoue avec sa propre indianité dont il avait si honte lorsqu’il était petit en Colombie. Tout en humour et en tendresse, les Cacuas tentent de lui apprendre à vivre comme un autochtone.

Sergio Guataquira Sarmiento est né à Bogota, le 5 avril 1987, d’un père avocat et d’une mère qui enchaîne les petits boulots. Rien ne le prédestine au cinéma et pourtant, à 19 ans, il quitte son pays pour l’Europe et s’inscrit aux Beaux-arts de Poitiers le temps d’obtenir un visa étudiant. C’est durant ces études qu’il se rapproche du cinéma et qu’il tente le concours d’entrée à l’IAD en Belgique, avec succès.

En 2018, son film de fin d’études Simon pleure est repéré et circule abondamment dans les festivals. On y voit un jeune homme qui suite à un chagrin d’amour se met à pleurer littéralement toutes les larmes de son corps.

Prix spécial du jury FIFAC 2023

Le jury présidé par Christiane Taubira a choisi de décerner un prix spécial au documentaire Toshkua de Ludovic Bonleux (France – Mexique | 2022 | Espagnol | 1h20 | Ludovic Bonleux). Le documentaire retrace le voyage de Mary du Honduras aux États-Unis à la recherche de son fils, un migrant kidnappé au Mexique. En parallèle, Francisco, le doyen de la communauté de Pesh, lutte contre l'extinction de la forêt tropicale. Mary et Francisco luttent chacun à leur manière contre la disparition.

Depuis 2002, Ludovic Bonleux a réalisé trois films documentaires et un essai photographique sur la violence politique et les disparus du Guerrero au Mexique. Son film Guerrero (2017) a été sélectionné dans de nombreux festivals. Ces quinze dernières années, il a participé à la production de nombreux documentaires en Amérique latine comme réalisateur, chef opérateur ou producteur. Il a fait des études d’histoire, de photographie et de cinéma documentaire au Mexique, aux États-Unis et en France.

Prix du meilleur court-métrage FIFAC 2023

Le prix du court-métrage documentaire a été décerné à Cangrejo azul (Y una Càmara de Madera) de Daniel Martinez Quintanilla Pérez (Venezuela – Pérou | 2023 | Espagnol | 23 mn Production Rodrigo Abd et Sheyla Urdaneta). Il s’agit d’un documentaire absolument magnifique.

Daniel Martínez et le photojournaliste primé Rodrigo Abd se sont rendus en août 2019 à Cabimas, sur la rive du lac Maracaibo, au Venezuela. L’objectif était de prendre une série de portraits avec un vieil appareil photo en bois. Ce qu’ils ont trouvé, c’est une situation apocalyptique : du pétrole s’échappant de centaines de tours pétrolières abandonnées par l’entreprise PDVSA, teintant de noir le lac et les pêcheurs. Rien n’est fait pour venir en aide à la population.

Le court-métrage "Cangrejo azul" • ©DR

Pocho, l’un des anciens employés de la compagnie pétrolière nationale, est le guide et le protagoniste de ce documentaire. Il s’est reconverti en pêcheur de crabes bleus, l’une des rares espèces capables de survivre dans ces eaux noires et fétides. Tous les crabes sont exportés aux Etats-Unis.

L’auteur Daniel Martínez diffuse ses images dans le monde entier, par le biais de festivals de cinéma et de médias internationaux tels que HBO ou Associated Press. Né en Espagne par hasard, il vit au Pérou depuis longtemps. Réalisateur et militant, il a travaillé pour Amnesty International, la Croix-Rouge, l’UNICEF ou l’OIM. Son film Ciclo de carga a reçu le Prix du Meilleur Contenu Digital lors du FIFAC 2022.

Prix du jury lycéen FIFAC 2023

Le jury de lycéens des options cinéma-audiovisuel des lycées Léopold Elfort de Mana et Balata de Matoury ont décerné leur prix à Kite Zo A : laisse les os de Kaveh Nabatian (Canada – Haïti | 2022 | Créole haïtien | 1h08 | Kaveh Nabatian - Zach Niles - Joseph Ray).

Ce film propose un voyage sensoriel sur les rituels en Haïti, de l'ancien au moderne. Il est réalisé en collaboration avec des poètes, des danseurs, des musiciens, des pêcheurs, des rollers casse-cou et des prêtres vaudous avec la participation de l'auteur haïtien Wood-Jerry Gabriel.

Kaveh Nabatian est un artiste irano-canadien dont les films donnent vie à des histoires originales. Le réalisateur explore le monde avec ses films. De Cuba au Nunavut en passant par Haïti et l’Inde. Il a ainsi réalisé A Crack in Everything, un long-métrage documentaire sur Leonard Cohen, The Seven Last Words, présentée à Rotterdam, ainsi que Sin La Habana, dont le tournage s’est déroulé à Cuba, son par son premier long-métrage narratif primé.

Prix du meilleur Contenu Digital FIFAC 2023

Le prix du meilleur contenu digital 2023 a, quant à lui, été remporté par Sarah Almosnino, pour Outre-mer danse (France - Guyane | 2023 | 12' | 909 Production Websérie). Ce film raconte l'histoire de Murielle Bedot. Pour elle, la danse est un outil d’émancipation avec au cœur de ses créations, une forte influence Caribéenne. Sa danse est intuitive, ancestrale et s’inspire de l’environnement politique et social de la Martinique..

Murielle Bedot - Outre-mer danse • ©909 Productions

Prix du public

Le public a pu voter au FIFAC et son verdict est cubain. Lazaro and the shark (Cuba – États-Unis | 2022 | Espagnol | 1h16) a gagné le vote populaire. Le film est signé William Sabourin O’Reilly, un cubain installé à la Nouvelle-Orléans qui a fait le déplacement pour présenter son film au FIFAC.

Lazaro and the Shark est un long métrage documentaire qui nous plonge dans le monde des compétitions de Conga du carnaval de Santiago de Cuba. Lázaro est le chef de la Conga de Los Hoyos et il est déterminé à remporter le prix de conga tant convoité. Le documentaire nous offre un aperçu rare sur Cuba vu de l’intérieur.

Né à La Havane (Cuba) en 1972, William Sabourin O’Reilly s’est installé à la Nouvelle-Orléans en 2000 pour suivre les cours du College of Fine Arts de l’université de la Nouvelle-Orléans. Pendant Katrina, William Sabourin O’Reilly a produit, réalisé et monté son court-métrage Old Orleans. En 2009, il a travaillé sur le documentaire One Last Shot sous la direction de l’acteur oscarisé Forest Whitaker.

En 2011, William Sabourin O’Reilly a remporté le prix du meilleur court-métrage documentaire au New Orleans Festival Film avec son film Chasing Dreams. En 2015, il a écrit et réalisé Codigo Color, Memorias, un documentaire sur les relations raciales dans son pays natal, Cuba.