Législatives 2024 : A quels reports de voix peut on s'attendre ?

Arrivés en tête avec plus de 60 % des voix au premier tour, les députés sortants sont dans une bonne dynamique pour le second tour, mais des reports de voix pourraient resserrer les jeux, notamment dans la seconde circonscription, et en cas de démobilisation de l'électorat.

Enzo Dubesset •

Les jeux sont-ils faits pour le second tour, le 6 juillet ? Les députés sortants Jean-Victor Castor et Davy Rimane, tous deux soutenus par le Nouveau Front Populaire, ont en tout cas une longueur d'avance, avec respectivement 62,7 et 60,2 % des voix. Le premier affrontera Boris Chong Sit, qui a récolté 16 % des voix tandis que le second fera face à Sophie Charles, qui a recueilli 25,4 % des suffrages.

A priori, les reports de voix ne devraient pas inverser la tendance dans la première circonscription. À l’exception des 9,3 % récoltés par le candidat d'extrême droite, Olivier Taoumi, les candidats éliminés dès le premier tour sont tous issus de la gauche là où Boris Chong Sit, conseiller territorial d'opposition soutenu par Guyane Rassemblement, vient de la droite. Il était notamment suppléant du candidat UMP en 2007.

Castor, vote utile à gauche ?

ÀA ce jour, Olivier Taoumi, n'a pas répondu à nos sollicitations sur un éventuel soutien tactique à ce dernier. Quant aux 264 voix obtenues par Jean-Yves Mirakoff, et de son parti de centre gauche, Nouvelles Forces de Guyane, elles pourraient bien se rallier à au candidat issu de Guyane Rassemblement, une formation politique proche du parti présidentiel Renaissance avec qui Jean-Yves Mirrakof assumait lui aussi une proximité. Le report restera, dans tous les cas, symbolique.

En revanche, Jean Victor Castor pourrait bénéficier d'une réserve de voix bien plus significative. Fort d'un bilan parlementaire de deux ans et du soutien du Nouveau front populaire à l'échelle nationale l'élu issu du Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale incarnait déjà le "vote utile" pour l'électeur de gauche lors de ce premier tour.

C'est à la lumière de ce contexte que l'on peut lire l'effondrement des voix en faveur d'Yvane Goua, sa principale concurrente à gauche, qui avait fini en tête au premier tour de 2022, avec le soutien de la France insoumise. Samedi, la porte-parole de Trop Violans n'a obtenu que 2157 votes, soit 10,5 % des suffrages exprimés contre 3122, soit 20,7 %, au premier tour de 2022.

Si elle ne s'exprimera pas publiquement avant mardi, le temps de consulter ses soutiens, son électorat devrait logiquement se reporter devant le seul candidat de gauche du second tour.

L'inconnue Jean-Philippe Dolor

La seconde circonscription offre un duel plus serré dans la mesure où Sophie Charles, si elle échoue dans sa propre commune, recueille tout de même un suffrage sur quatre et s'impose à la première place à Apatou, Papaichton, et Grand Santi.

La principale menace pour Davy Rimane pourrait venir d'un report des voix de Jean-Philippe Dolor, arrivé troisième avec 1110 suffrages, soit 8% des votes exprimés, en faveur de la maire de Saint Laurent du Maroni, avec qui le fondateur de Guyane positive entretient une plus grande proximité idéologique.

En outre, Jean Philippe Dolor réalise ses meilleurs scores dans des communs où Davy Rimane semble justement avoir été boudé par les électeurs, dans un contexte plus global de démobilisation par rapport à 2022. À Apatou et Papaichton - dont le maire a publiquement soutenu Sophie Charles et où Jean Philippe Dolor finit à la seconde place -, le député sortant ne récolte que 14,5 et 8,7 % des suffrages.

Faut-il y voir une critique de sa stratégie électorale consistant à s'afficher en duo avec Jean Victor Castor, dont la conséquence est sa surreprésentation dans la première circonscription ? Difficile de répondre avant le second tour, tant la situation est hétérogène. À Maripasoula par exemple, c'est bien Davy Rimane qui finit premier avec 40 % des voix devant Jean-Philippe Dolor, pourtant originaire de la commune.

Éviter l'excès de confiance

Enfin, Sébastien Caugant, de Lutte Ouvrière et Aldo Neman, du collectif Apachi ont annoncé attendre les résultats nationaux, qui devraient être connus à partir de 15 heures en Guyane, pour se prononcer sur la suite. Ils ont respectivement récolté 1,9 et 4,3 % des voix.

Dans une logique nationale de barrage au Rassemblmement national, une partie des électeurs de gauche radicale ayant opté pour le parti trotskiste pourraient bien se rabattre stratégiquement sur le candidat soutenu par le Nouveau Front Populaire, afin de sécuriser un siège de plus dans le futur groupe de la gauche unie.

Reste à voir quel candidat incarnera au mieux le thème de la lutte contre le désenclavement, central dans la campagne d'Aldo Neman, aux yeux des votants ayant choisi le collectif ApachI.

Si les scores impressionnants des deux candidats sortants promettent une dynamique en leur faveur dans l'entre-deux tours, ils peuvent aussi être à double tranchant. Nombre d'électeurs convaincus par l'idée de "voter utile", notamment pour faire barrage à l'extrême droite dans la première circonscription pourraient se démobiliser d'ici le second tour.

Sans doute, cette menace motive-t-elle les candidats à ne pas traîner pour lancer la dernière phase de la campagne, à l'image de Jean Victor Castor, dont la caravane électorale est repartie, dès ce dimanche, à Matoury.