Mois des fiertés 2024 : la communauté LGBTQIA + de Guyane mise en lumière

Le "mois des fiertés" a débuté le 1er juin. Tout au long du mois, une série de témoignages est à découvrir sur nos antennes numériques. Objectif : donner la parole aux personnes de la communauté LGBTQIA + de Guyane.

La "pride month" en anglais, "c’est important car c’est encore dur de s’accepter" confie Tarquin Benel à l'occasion du mois des fiertés. Cet événement permet de donner de la visibilité aux personnes LGBTQIA +. Ce sigle regroupe les lesbiens, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexes et asexuels.

Beaucoup de personnes ont encore du mal à dire qu’elles sont gays, bis, lesbiennes, pansexuelles… Ce mois permet à chacun d’être soi-même. Cela devrait se faire chaque jour car on ne choisit pas son orientation. On ne doit pas juger. Tarquin Benel

Retrouvez chaque semaine sur notre site internet et nos réseaux sociaux une personnalité différente qui s'exprime sans faux-semblant. Pour ce premier rendez-vous mensuel, vous irez à la rencontre de Stefen Paraense, queer non binaire. Un témoignage fort et plein de vie.

Lexique pour comprendre le sigle LGBTQIA +

Afin de mieux appréhender les portraits à venir, voici un petit lexique réalisé à l'aide des définitions de différents dictionnaires tels Le Larousse ou Le Robert.

L pour Lesbienne : femme attirée émotionnellement ou sexuellement par une autre femme

femme attirée émotionnellement ou sexuellement par une autre femme G pour Gay : homme attiré émotionnellement ou sexuellement par un autre homme / personne homosexuelle peu importe son genre

homme attiré émotionnellement ou sexuellement par un autre homme / personne homosexuelle peu importe son genre B pour Bisexuel (le) : personne attirée émotionnellement ou sexuellement par une autre personne du même sexe ou de sexe opposé

personne attirée émotionnellement ou sexuellement par une autre personne du même sexe ou de sexe opposé T pour Transgenre : personne dont le genre ne correspond pas à celui assigné à la naissance

personne dont le genre ne correspond pas à celui assigné à la naissance Q pour Queer : selon Le Robert, ce terme définit une "p ersonne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas aux modèles dominants". Le Larousse donne également une définition similaire : "se dit d'une personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle social hétéronormé". Ce terme "regroupe un peu toutes les lettres du sigle LGBTQIA +. L'idée c'est de ne pas se mettre dans une case" explique Stefen, queer.

selon Le Robert, ce terme définit une "p I pour Intersexe : personne dont le corps présente des caractéristiques physiques masculines et féminines

personne dont le corps présente des caractéristiques physiques A pour Asexuel (le) : personne qui ressent peu ou pas d'attirance sexuelle pour d'autres personnes

personne qui ressent peu ou pas d'attirance sexuelle pour d'autres personnes + : il permet d'inclure toutes les autres identités et orientations sexuelles non représentées par les lettres précédentes. On y retrouve par exemple les personnes pansexuelles, genderfluid...

